Dünyaya gözlerini yeni açmış bir bebek neredeyse tüm gününü yatağında geçirebilir. Günde yaklaşık olarak 18 saat uyuyabilirler. Yeni doğan bebeklerin sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmeleri için uyku saatlerinde düzenli bir şekilde uyumaları gerekmektedir. Peki, yeni doğan bebek yatağı nasıl olmalı? Bebek yastığı nasıl olmalı?

Bebeğin güzel bir uyku çekmesi için bebeğe uygun bir yatak hazırlamak gerekir. Uykusunu alan bebekler daha sakin ve mutlu olurlar. Bu nedenle uykunun bebek için önemi büyüktür. Yeni doğan bir bebeğin vücudunda çeşitli sorunlara yol açabileceğinden iki yaşına kadar yastık önerilmemektedir. Bebekler yastık ile hem rahat uyuyamaz hem de sırt bölgesinin doğal yapısının bozulmasına yol açmaktadır. Bebeğin deliksiz ve huzurlu bir uyku çekmesi için nasıl bir yatak hazırlanmalı? Yeni doğan bebek yatağı nasıl olmalı? İşte bebeğin mışıl mışıl bir uyku çekmesi için hazırlayabileceğiniz yatak önerileri…

YENİ DOĞAN BEBEK YATAĞI NASIL OLMALI?

1.Yeni doğan bebeklerde yukarıda saydığımız ve en kötüsü de ani ölüm sendromu yaratabileceğinden dolayı yastıksız bir zeminde yatırılmalıdır. Bebeğin yatağında dolgu hayvan ve yastıklar bulunmamalıdır.

2.Yine aynı şekilde bebeğin ani ölüm sendromu risklerinden dolayı yumuşacık içine gömüleceği yataklarda yatırılmamalıdır.

3.Bebeğin yatağı ne çok sert ne de yumuşak olmalı.

4.Yatağın doğal ürünlerden yapılmış olması en ideali. Satın alırken kansorejen ve sentetik bir yatak olmadığından emin olmalısınız.

5.Bebeğin yatağının yün döşek ve pamuk olmamasına dikkat edin. Sünger bir yatak bebeğin daha rahat uyumasını sağlayacaktır.

6.Bebeğin vücut ölçülerine uygun bir yatak olmalıdır. Kalın yorgan ve battaniyeler kullanılmamalıdır.