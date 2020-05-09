Yeni ‘imar’ planı ile Olympos Antik Kenti’nin sit derecesi düşürüldü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan ve 1. derece sit alanı olan dünyaca ünlü Olympos Antik Kenti’nin sit derecesi düşürülerek 3. derece arkeolojik SİT alanına çevrildi. Bölgenin 3. derece sit alanına dönüştürülmesine çevreciler “yapılaşmanın önü açıldı” diye tepki gösterirken, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, ise mevcut yapılaşma oranı yüzde 70-80 bandında iken planlama ile bu oran yüzde 30’a düşürüldüğünü söyledi.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Olympos Antik Kenti ile ilgili 2004 yılında çalışmalarına başlanan ‘Koruma Amaçlı’ İmar Planı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylandı. Olympos böylece 1. derece arkeolojik SİT alanı olma vasfını yitirdi, 3. derece arkeolojik SİT alanına dönüştürüldü.

Bu konuda Sözcü Gazetesi'ne açıklamada bulunan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, ‘Koruma Amaçlı’ İmar Planı ile bölgede daha önceden var olan ve halen yapılmakta olan çarpık yapılaşmanın önüne geçileceğini, inşaat artışını engelleneceğini savundu.

“YAPILAŞMA YÜZDE 70-80 BANDINDA İKEN YÜZDE 30'A DÜŞÜRÜLDÜ”

Mevcut sit alanının 3. derecele düşürülmesiyle alanda yapılaşmanın artacağı konusunda çevreci örgütlerden tepkiler yükselirken Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'ndan bir açıklama geldi. Mevcut planla bölgede yapılaşmanın önüne geçilebileceğini belirten Köleoğlu şu açıklamalarda bulundu:

* Olympos Koruma Amaçlı İmar Planında, planlama süreci, Antalya Valiliği (İl Özel İdaresi) tarafından başlatılmış olup 6360 Sayılı Kanun gereği Antalya Büyükşehir Belediyesinin takibine geçmiştir. Plan yapılan kısım ile ilgili Jeoradar görüntü haritaları yapılmış olup herhangi bir dokuya rastlanılmamıştır.

* Bölgenin tüm tarihi dokuları, doğası göz önünde bulundurularak Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı ile 2. Dereceden 3. Dereceye düşürülerek planlanmıştır. Buradaki amaç daha önceden var olan ve halen yapılmakta olan çarpık yapılaşmanın önüne geçmektir, inşaat artışını engellemektir. Mevcut yapılaşma parsellere oranı yüzde 70-80 bandında iken planlama ile bu oran yüzde 30'a düşürülerek yeşil doğanın korunması hedeflenmiştir.

“DOĞAYLA UYUMLU AHŞAP TARZI”

* Planlanmış bölge 3. Derece Arkeolojik Sit alanında kalmakta olup Tarihi Olympos Antik Kentini etkilememektedir” diyen Köleoğlu, “Kıyı bandında ve deniz kenarında herhangi bir planlama yapılmamıştır. Ayrıca planlanan alan şahsi mülkiyetleri içermekte olup Devletin hüküm ve tasarrufu altında kalan yerlere dokunulmamıştır. Olympos Antik Kenti Kazı Başkanlığının desteği ve önerileri de dikkate alınmıştır.

* Planlama yapılması, Olympos'un değerinin ortaya çıkartılması ve kenti bekleyen muhtemel tehlikeler için gerekli olduğu düşünülmüştür. Doğayla uyumlu ahşap tarzı yapılar ile kontrollü turizmin gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla yapılan Olympos Koruma Amaçlı İmar Planını 07.05.2020 yani dün tarihi itibariyle Belediyemizce askıya çıkartılmıştır.