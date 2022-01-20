Yeni keşfedilen solucana ünlü oyuncunun ismi verildi

1990 yapımı Örümcek Korkusu filminde tarantulaları öldüren Daniels, “tarantobelus jeffdanielsi” adı verilen yeni parazitin isim babası oldu.

Sozcu.com.tr

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Bilim insanları, tarantulaları öldüren yeni keşfedilen bir solucana ünlü aktör Jeff Daniels'ın ismini verdi.

1990 yapımı kült film Arachnophobia (Örümcek Korkusu) filminde tarantulaları öldüren Daniels, bu filmden alınan ilhamla yeni parazitin isim babası oldu.

California Üniversiresi'nden yapılan açıklamada, iki cinsiyetin de üreme organına sahip olan ve kendi kendini dölleyebilen bu solucanın adının “Tarantobelus jeffdanielsi” olduğu belirtildi. Açıklamada, “Bu başka bir komedyenin sahip olamayacağı bir ayrıcalık” dendi.

Daniels da, yaptığı açıklamada bu onura sahip olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. “Yeni bir yuvarlak solucan türüne benim ismimin verildiğini duyunca ‘Niye, benziyor muyuz’ dedim” diye konuşan ünlü oyuncu, bu haberin kendisini gülümsettiğini ifade etti.

Tarantobelus jeffdanielsi, keşfedilen ve isim verilen 25 bini aşkın yuvarlak solucan türünden biri. Dünyada en büyük nüfusa sahip hayvan olan parazitler, genelde bitkilerde ve toprağın altında yaşıyor.

Tarantobelus jeffdanielsi ise tarantulaları öldürdüğü bilinen tek parazit türü. Örümceklerin ağzına yerleşen bu solucanlar, onların garip davranışlar sergilemelerine ve sonunda ölümlerine yol açıyor.