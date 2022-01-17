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Yeni nişanlı ünlü çift Milano’yu geziyor

Bir süredir birlikte olan ve geçen hafta ünlü şarkıcı Machine Gun Kelly'nin evlenme teklifi ettiği Meghan Fox, İtalya'nın moda başkenti Milano'da.

Sozcu.com.tr
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Yeni nişanlı ünlü çift Milano’yu geziyor

Geçtiğimiz günlerde nişanlanarak magazine dünyasında gündem olan Machine Gun Kelly ile Meghan Fox, İtalya’da el ele görüntülendi.

Çift, dünyanın en önemli moda etkinliklerinden Milano Moda Haftası için geldikleri kentte defileleri takip ediyor.
Üç çocuk sahibi olduğu eşi Brian Austin Green'den 2020’de ayrılan ünlü oyuncu Meghan Fox, rapçi Machine Gun Kelly ile ilişkiye yelken açmıştı.

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