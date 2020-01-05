Yeni yıl hedefleri nasıl gerçekleşir?

Yeni bir yıl, gerçekleştirilmek istenen hedefler için önemli bir fırsattır. Uzman Klinik Psikolog Zozan Başçi çoğu zaman ertelenen bu hedefleri hayata geçirmenin püf noktalarını sıraladı...

Yeni yıl, pek çok kişi için yaşamına yeni heyecanlar katmak, belirlediği yeni hedeflere ulaşmak ve aldığı kararları uygulamak için bir fırsattır. Ancak yeni yıl ile birlikte alınan tüm kararlardan ya vazgeçilir ya da bunlar genellikle ertelenir. Oysa hedeflere kısa sürede ulaşmak ya da kararları bir günde gerçekleştirmek mümkün değildir. Bu nedenle Uzman Klinik Psikolog Zozan Başçi, yeni yıl hedefleri olanlar için 6 önemli tüyoyu şöyle sıraladı:

1 Gerçekçi planlar yapın: İnsanların ihtiyaçlarından daha fazla beklentiye sahip olmaları amaçları doğrultusunda ilerlemelerini olumsuz etkiler. Küçük hedefler konursa, bu hedefe ulaştıktan sonra hedefi yukarı çekme imkanı da artar. Dolayısıyla kişinin kendi hayat gerçeklerine uyumlu planlar yapması gerekir.

2 Dileklerinizi somutlaştırın: Örneğin ayda 20 kilo vereceğim anlamlı bir hedef değildir. 20 kilo verildiği zaman tekrar başa dönülebilir. Bunun yerine amacın güçlü ve anlamlı olması gerekir. Neden kilo vermek istediğimizi sorgulamalıyız. Niye kilo vermek istediğinize dair bir kağıda 10 amaç yazıp, bunu evinizde görülebilecek bir yere asın.

MUTLAKA PLAN YAPIN

3 Strateji belirleyin: Planlama yapmamak, başarısızlığa plan yapmaktır. Yemek yapacaksak bir yemek tarifine ihtiyacımız var. Bunların göz ardı edilmesi, rotasız bir geminin seyahatine benzer. Hedefleriniz için plansız hareket etmeyin.

4 Umutsuz olmayın: Öğrenilmiş umutsuzluk geçmiş yıllarda gerçekleşmeyen dileklerin yeni yıl da olmayacağı inancıdır. Kişiler ‘Yaptım olmuyor, o halde umut etmenin anlamı yok', ‘Denedim yenildim' gibi ifadelerde bulunuyorlar. Halbuki denedim, yenildim yerine yenildikçe deneyen insanlar olmalıyız. Yenilgiyle de öğrenilecek çok şey vardır.

İLK ADIM BAŞLAMAKTIR

5 Ertelemeyin: Yapılacak eylemleri ertelemek de diğer bir sorun… ‘Baba olmaya hazır değilim', ‘Anne olmaya hazır değilim', ‘Bunu yapmaya hazır değilim' gibi kişiler erteleme ifadeleri kullanabiliyorlar. O halde nasıl hazır olduğunuzu anlamalısınız? Yani başlamakta zorlanıyoruz. Bir şeyi bitirmek ve mesafe almak için ilk adım ‘başlamaktır'.

6 Destek alın: Gerekiyorsa yakın çevrenizden destek alın. Çocuklarınızdan, eşinizden, ailenizden yardım alın. Örneğin sigarayı bırakmaya kararlıysanız bir uzmandan da destek alabilirsiniz.