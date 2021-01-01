Yeni yıla ameliyathanede giren sağlık çalışanlarından anlamlı türkü

2020 yılını en ağır şartlarda geçiren sağlık çalışanları, 2021 yılına da hastanelerde giriyor.

Ankara Üniversitesi Hastanesi ameliyathane çalışanları kameralar karşısına geçerek ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ türküsünü seslendirdi.

UZUN, YORUCU VE ZORLU BİR YIL

Görüntüleri paylaşan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, “Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri için daha uzun, yorucu ve zorlu geçen yılın son gününde Ankara Üniversitesi Ameliyathane çalışanlarından yeni yıl türküsü…Mücadelemizin karşılık bulduğu yeni bir yıl dileğiyle. Neşeyle ve umutla” diyerek Covid-19’un meslek hastalığı kabul edilmesi çağrısını yineledi.