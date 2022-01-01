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Yeni yılın ilk günü Uludağ doldu taştı

Türkiye'nin önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden Uludağ'a yılın ilk günü çıkmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Yayınlanma: 14:05 - 01 Ocak 2022 Güncellenme:
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Yeni yılın ilk günü Uludağ doldu taştı

Yeni yılın ilk günü hafta sonuna denk gelmesiyle Uludağ’da yoğunluk yaşandı.

Zirveye çıkmak isteyen vatandaşlar, kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Günler öncesinden gelen tatilciler ve günübirlikçilerle pistler doldu taştı.

Hava sıcaklığının eksi 6’ya kadar düştüğü zirvede, kimi kızaklarıyla, kimi kayak takımlarıyla beyaz güzelliğin keyfini çıkardı.

Uludağ Milli Parkı gişelerinden itibaren oluşan uzun araç trafiğine rağmen, 50 santimetreyi aşan kar kalındığında vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Günübirlik Uludağ’a çıkan Bursalılar da ailece mangal yapmayı ihmal etmedi. (İHA)

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