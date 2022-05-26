Yeniden dağlara çıkacağı günü bekliyor

Erzurum'da 2013 yılında başına isabet eden kaya nedeniyle konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Rizeli dağcı Mehmet Şahin, tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürüyor. Yeniden dağlara dönme umuduyla yaşayan Şahin, "Dağları çok özledim" dedi.

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Rizeli endüstriyel dağcı Mehmet Şahin, Erzurum’un İspir ilçesinde 3 Ocak 2013’te bir grup arkadaşıyla baraj inşaatı için yamaçta kaya temizliğine başladı. Bu sırada zirveden kopan kaya parçası Şahin’in başına isabet etti. Kaskı parçalanan ve yamaçta asılı kalan Şahin, 2,5 saat sonra kurtarılarak Erzurum Yakutiye Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Beyin kanaması geçiren ve 4,5 ay yoğun bakım ünitesinde uyutulan Şahin, konuşma ve yürüme yetisini kaybetti. Doktorların bir daha ayağa kalkmasının zor olacağını söylediği dağcı, geçirdiği ameliyatlar ve uygulanan fizik tedavi süreci sonunda 6,5 yıl aradan sonra birkaç adım atabildi.

Tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren Şahin, yeniden dağlara döneceği günü bekliyor.

“DAĞLARI ÇOK ÖZLEDİM”

Dağları çok özlediğini söyleyen Mehmet Şahin “100 kere Kaçkar’ın zirvesine çıktım, dağları çok özlüyorum. Yürüyeceğim ve yeniden dağlara çıkacağım. O günleri sabırsızlıkla bekliyorum. 9 yıl oldu, bir 9 yıl daha olsa sabırla dağlarla buluşacağım günü bekleyeceğim. Hayat yine benim olacak” dedi. (DHA)