Yenidoğan bebek emdikten sonra neden kusar?

Bebeklerde kusma annelerin en sık karşılaştığı durumlardan biridir. İlk kez çocuk sahibi olan ailelerde durum endişe verici de olabilir. Şimdi, yeni doğan bebek emdikten sonra neden kusar? Gelin hep birlikte öğrenelim.

Yeni doğan bebek az ya da çok miktarda kusabilir. Bu kusmalar genel olarak ilk aylarda ve beslenmeden hemen sonra gerçekleşir. Bebek büyüdükçe kusma seviyesi ve sıklığı azalır. Bebeğin kilo almasını ve gelişimini engellememesi durumunda 6 aya kadar görülen kusmalar normal olarak kabul edilir. Peki, yeni doğan bebek emdikten sonra neden kusar? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

HER BEBEK KUSAR MI?

Kusma mide içeriğinin zorlu bir şekilde ağızdan atılmasıdır. Yenidoğan bebekler birçok farklı nedene bağlı olarak kusabilir. Özellikle de ilk aylarda yediği şeyleri sık sık çıkarma veya şiddetli kusma ile karşılaşılabilir. Ancak bebeklerdeki kusma yetişkinlere göre daha farklıdır. Bu durum normal bir süreç olarak tanımlanırken bazen de daha büyük sorunların habercisi olabilir.

BEBEKLER EMDİKTEN SONRA NEDEN KUSAR?

Hemen hemen bütün bebeklerde kusma görülür ve düzenli olarak gerçekleşir. Bebeklerin beslenmeden hemen sonra yaklaşık 1 çorba kaşığı kadar kesilmiş süt kıvamında süt çıkarmaları normaldir. Bebeklerde kusmalar beslendikten hemen ya da 1-2 saat sonra gerçekleşir. Çünkü yeni doğanlarda yemek borusuyla mide arasındaki sfinkter olgunlaşmamıştır, kasılma yetersizliği vardır ve mide içeriği yemek borusuna kaçar sonra ağızdan atılır. Bebek büyüdükçe kusma seviyesi de sıklığı da azalır. Bebeğin kilo almasını ve gelişimini engellememesi durumunda 6 aya kadar görülen kusmalar normal olarak kabul edilir. Bebeklerde kusmaya virüsler neden olur.

Bunun dışında;

– Mide sorunları,

– Soğuk algınlığı,

– Mide-bağırsak geçişi darlığı,

– Ağlama krizleri,

– Besin alerjisi,

– Şiddetli öksürük.

– Beslenme sonrası, gazı çıkarılmazsa, sallanırsa (altını değiştirmek, değiştirmek, hoplatmak) kusma görülebilir.