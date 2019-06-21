Yenidoğan bebek yıkama teknikleri nelerdir?

Heyecanla beklediğiniz bebeğinizi kucağınıza aldığınızda onun bir yerini incitmekten öyle korkarız ki bu işlemi çok dikkatli bir şekilde yapmaya özen gösteririz. Küçük bebeğiniz artık dünyaya gelmiştir ve anne baba olarak beslenme, giydirme, banyo yaptırma gibi tüm sorumluklar başlamıştır. Annelerin en korktuğu şeylerden biri bebeklerini banyo yaptırma işlemidir. Zamanla tecrübe kazanarak bu korkularımızdan sıyrılmaya başlarız. Peki yenidoğan bebek nasıl yıkanır? İşte işinizi kolaylaştıracak bebek yıkama teknikleri..

Bebeklerin ilk banyolarını yaptırırken mutlaka yanımızda bebek yıkama taktiklerini gösterecek birinin olması gerekir. Ayrıca göbek bağı düşmeyen bebeği bebek küvetinde yıkamamalıyız. Bebeğin göbeği düşene kadar banyo yaptırırken göbek bağı düşmemiş ise mutlaka o bölgeyi dikkatlı bir şekillde yıkamalıyız. Yeni doğan bebeğinizi ilk haftalarda küvetinde yıkayacak olursanız mutlaka file veya destekli küvetler kullanmalıyız.

BEBEK BANYOSU ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN HAZIRLIKLAR NELERDİR?

Yeni doğan bebeğinizi yıkamadan önce kullanacağınız kıyafetleri önceden hazırlamanız gerekir. Bebek için kullandığımız şampuan, sabun ve yumuşak bir lifi önceden hazırlayarak bebeğimizin hassas cildine göre ısısını ayarlayarak banyo suyumuzu hazırlamalıyız. Oda sıcaklığıda bebeği üşütmememiz adına oldukça önemlidir. Tüm bu hazırlık aşamasını tamamladıktan sonra bebeğimizin banyosunu yaptırabiliriz.

YENİDOĞAN BEBEK YIKAMA TEKNİKLERİ

Bebeğimizi küvete ilk ayaklarını sokun ve tek kolunuzun üzerine yatırın. Bu esnada başını dikkatli tutmaya özen gösterin. Tek elinizle tüm banyo süresince, başı, boynu ve sırtından bebeğinizi destekleyin. Daha sonra bebeğiniz için kullandığınız göz yakmayan sabun ile vücudunu yumuşak hareketlerle sabunlayıp durulayınız. Kafasını şampuanlarken kolunuzun üzerine bebeğinizi ters çevirip şampuanladıktan sonra dikkatli bir şekilde durulayınız ve başına su dökerken kulaklarını eğmeyi unutmayınız. Son olarak bebeğinizi üşütmeden havlusuna sarıp kıyafetlerini giydirebilirsiniz. İlk zamanlarda zorlanacağınız bebek yıkama işlemi zamanla cok pratik olacaktır.

BEBEK HANGİ SIKLIKTA YIKANABİLİR?

Bebeğinizi özellikle yaz aylarında göbek bağı düştükten sonra her gün yıkayabilirsiniz. Yeni doğan bebeğinizi yıkamaktan korkmayın ilk aşama hazırlık ve bebeğinizi banyo yaptırırken sağlam tutuşunuz ile herhangi bir sorun çıkmayacaktır. Bebek gelişimi çok hızlı bir süreçtir. ilk haftalar banyo yaptırmakta zorlanırken bebek büyüyüp geliştikçe bu işlem sizin için çok kolaylaşacaktır.