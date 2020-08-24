Yenidoğan bebeğiniz dünyaya gelir gelmez sevgi ve sıcaklığa ihtiyaç duyar. Onu beslemek, gazını çıkarmak ve uyutmak oldukça eğlencelidir ancak tüm bunları gerçekleştirmek için bebeğinizi kucağınıza almanız gerekir. Özellikle ilk kez bebeğini kucağına alacak olan ebeveynler için bu durum hem endişeli hem de tedirgin hissetmelerine yol açabilir fakat yenidoğan bebeğinizi nasıl tutacağınıza bağlı olarak sarılmadan, ihtiyaçlarını karşılamaya kadar dikkat edilmesi gereken küçük detaylara özen gösterdiğinizde artık onu kucağınızdan bir an olsun bırakmak istemeyebilirsiniz.

Bebeğinizi kucağınıza almak için öncelikle bebeğinizle konuşmak, ona nazikçe yaklaşmak, iletişim kurmak bebeğinizin güvende olduğu hissine kapılmasını sağlar. Bebekler 8. haftaya kadar baş kısmını ve kaslarını kontrol etmekte zorluk çekerler. Bu nedenle onun vücudunu destekleyerek kucağınıza almanız oldukça önemlidir. Ancak endişeye kapılmamaya ve rahat olmaya özen göstermeniz gerekir çünkü yenidoğan bebeklerin bıngıldağı bile sert bir zarla kaplıdır. Bunun için kucağınıza aldığınızda bir yerine bir şey olacakmış gibi düşünceleri bir kenara atmanız çok daha sağlıklı olacaktır.

Bebeğinizi yumuşak hareketlerle kucağınıza almak onun korkmasını ve sarsılmasını da engelleyecektir. Onu ilk defa kucağınıza aldığınızda sakin olmanız oldukça önemlidir çünkü bebeğiniz sizin duygularınızı derinden hissedebilir. Ayrıca kaslarını denetlemeye başladığında sizinle eğlenceli oyunlar oynayabilir hatta 5 aylık dönemde omuzlarınızın üstünde hoplatılmaktan çok hoşlanabilirler. Peki yenidoğan bebekler nasıl kucağa alınır? Yenidoğan bebekleri kucağa alırken nelere dikkat edilmelidir? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

YENİDOĞAN BEBEKLERİ KOLAYCA KUCAĞINIZA ALMANIZI SAĞLAYACAK İPUÇLARI…

– Bebeğinizi bulunduğu yerden kaldırmak için elinizi beline doğru götürün. Diğer elinizi de ensesine yerleştirin.

– Gövdesi sağlam bir şekilde desteklenmeli ve başı arakaya düşmeyecek şekilde nazikçe kaldırılmalıdır.

– Bebeğinizi yüzüstü kucağınıza yatırdığınızda bundan çok hoşlanırlar. Emzirdikten sonra kucağınıza yüz üstü yatırarak sırtını nazikçe ovup gazını çıkarabilirsiniz.

– Bebeğinizi yatağına yatırırken ise elinizi başının altına götürün ve diğer elinizle bebeğinizin poposunu kavrayın. Daha sonra yavaşça eğilin ve vücudu yatağa iyice yaklaşana kadar onu bırakmadığınızdan emin olun.

– Bebeğinizi yatağa bırakırken poposunun altına koyduğunuz elinizi yavaşça çekin. Diğer elinizle başını hafif bir şekilde yukarı kaldırın ve elinizi nazikçe çekin. Bu sayede bebeğinizin kafasını yatağa hızlı bir şekilde çarpmasını önleyebilirsiniz.

YENİDOĞAN BEBEK EMZİRİRKEN NASIL TUTULMALI?

İlk olarak annenin rahat edebileceği bir alanda oturması önemlidir. Bebeğinizin vücudunu destekleyecek bir biçimde yani bir elinizle poposunu kavrarken diğer elinizle ensesinden tutun ve göğsünüze yaklaştırın. Göğüslerinizin hijyenini sağlamak için temiz bir bezle önceden silin. Bebeğinize meme verirken meme başınızı hafifçe bastırın ancak, bebeğinizin rahat nefes alabilmesi için burnunu kapatmadığınızdan emin olun. Her iki memeyi de 15 dakikalık sürelerle boşaltmaya özen gösterin. Ancak emme süresi her bebekte değişebileceğinden dolayı zamanı onun ayarlamasını sağlayın.