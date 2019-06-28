Bebeğiniz doğduğunda henüz alt değiştirme işlemini hiç tecrübe etmemiş olabilirsiniz. Zamanla alışacağınız bezleme işlemi sizin için her geçen gün daha da kolay olacaktır. Peki yenidoğan bebeklerde alt değiştirme sıklığı nasıl olmalı?

Bebeğiniz büyük tuvaletini günde en fazla iki defa yapmaktır. Bezini de 10 15 kere ıslattığını düşünürsek yaklaşık 20 defa altını değiştirmemiz gerekir. Bezini ıslatan bebek bunun için tepki vermeyecektir. Pişik olma ihtimaline karsı bezini sık sık değiştirmek gerekir. Bebeğin bezi uzun saatler değiştirilmezse bebeğiniz mikrop kapar ve idrar yolu enfeksiyonu gibi sorunlar yaşayabilir.

YENİDOĞAN BEBEKLERDE ALT DEĞİŞTİRME SIKLIĞI NASIL OLMALI?

Uzmanlara göre yeni doğan bebeklerin altını değiştirme sıklığı gündüz 6 ya da 7 defa olması gerekir. Bu sıklık 6-7 aydan sonra gündüz 3 veya 4'e düşmektedir. Bebeğiniz gece uyumadan önce uykusunu tekrar bölmemek adına altını temizleyip yatırabilirsiniz. Alt değiştirme işlemi oldukça kolaydır. Eskiler hep anlatırlar'' biz önceden neler çektik muşamba bezleri kaynatıp kaynatıp bezledik diye.'' Haksızda sayılmazlar tabi. Günümüzde bebek bezleme işlemi çok kolaydır. En önemli nokta bebeğinizin altını belli aralıklarla kontrol etmektir. Pişik olan bebekler huzursuz olur ve uykuya dalamaz gün içerisinde neşesiz olurlar. Bu nedenle bebeğinizin altını sık değiştirmeli ve pişik oluşumunu önlemek için pişik kremleri veya doğal yağlar kullanabilirsiniz. Bebekler özellikle katı gıdaya geçtiğinde altını daha fazla kirletebilirler. Ek gıdaya geçiş döneminde de bebeklerde pişik sıklıkla görülebilir. 6. Aydan sonra pişik olmaması için daha dikkatli olmalısınız. Kız bebeklerin altını değiştirirken daha hassas davranabilirsiniz. Bebeğinizin altını önden arkaya doğru temizleyerek mikrop kapma olasılığını engelleyebilirsiniz.

Bebeğinizin hijyenine dikkat ederek oluşabilecek hastalıklara karşı bebeğinizi korumalısınız. Unutmayın ki bebeğiniz hassas ve narindir.

BEBEĞİNİZİN ALTINI DEĞİŞTİRİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

* Bebeğinizin altını sıcak bir odada değiştirin.

* Altını değiştirirken eğer bebeğiniz yüksekteyse onu yalnız bırakmayın.

* Yenidoğan bebeğinizin altını suda kaynatılmış pamuklarla temizleyin.

* Yenidoğan bebeklerin altını uzun süre açık bırakmayın. İlk dönemler bebekler bir anda etrafını ıslatabilirler.

BEBEĞİN ALTINI DEĞİŞTİRMEDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER

* Bezini ve mendilini önceden hazırlayın.

* Bebeğinizin altına koruyucu bir bez koyun.

* Eğer pişik olmuşsa pişik kremini sürün

* Derin pişik durumunda bebeğinizin altını havalandırın.