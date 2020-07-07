Yenidoğan bebeklerde sarılık, cildin ve gözlerin sararmasıdır. Yenidoğanlarda sarılık çok yaygın olarak görülür. Çoğu durumda yenidoğanlarda sarılık 2 ila 3 hafta içinde kaybolacaktır. 3 haftadan uzun süre devam eden sarılık, altta yatan bir durumun belirtisi olabilir. Peki, yenidoğan bebeklerde sarılık nasıl geçer? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Prematüre doğum, emme sorununa bağlı olarak yeterli beslenememe, anne ile kan uyuşmazlığı, doğum sırasında kafa derisi altında kanama, bebeğin kanında enfeksiyon, viral veya bakteriyel enfeksiyonlar, bebekte bir enzim eksikliği gibi nedenlerle ortaya çıkan yenidoğanlarda sarılık hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik. Yenidoğan bebeklerde sarılık nasıl geçer? İşte cevabı…

YENİDOĞAN SARILIĞI NEDİR?

Sarılık bilirubin adı verilen, cilde sarı rengi veren bir maddenin kandaki seviyesinin yükselmesi ve deride birikmesi sonucu oluşur. Bilirubin, kırmızı kan hücrelerinin parçalanması sonucu açığa çıkar. Doğumdan önce kırmızı kan hürelerinin parçalanması ile açığa çıkan bebeğin bilirubinini annenin karaciğeri temizlerken, doğumdan sonra bu görev bebeğin karaciğerindedir. Bebeğin karaciğeri bilirubini temizleyebilecek kapasiteye erişmek için birkaç güne ihtiyaç duyar. Bu arada karaciğer tarafindan yeterince atılamayan bilirubin başlıca deri olmak üzere vücutta birikerek sarılığa neden olur. Yenidoğan sarılığı bebeklerin üçte ikisinde görülen, 2 ila 3 hafta sonra kendiliğinden geçen ancak 3 haftadan uzun süre devam etmesi durumunda ciddi durumlara yol açma ihtimali olan bir hastalıktır.

Fizyolojik ve patolojik olarak iki ayrı grupta değerlendirilen yenidoğan sarılığında; Bebeğin doğum haftası, kaç günlük olduğu ve riskler göz önüne alınarak bilirubin düzeyi değerlendirilirek sarılığın patolojik olup olmadığına karar verilir.

YENİDOĞANLARDA SARILIK NASIL GEÇER?

Yenidoğanlarda sarılık tedavisi, bebeğin kilosu, kaç günlük olduğu ve kandaki bilirübin düzeyi gibi parametrelere göre belirlenir. Yenidoğan sarılığı, genellikle iki ya da üç hafta içinde kendiliğinden düzelir. Ancak bu dönemde doktor takibinin yapılması çok önemlidir.

Eğer bebeğin bilirubin seviyesi yüksek ise “fototerapi” denilen özel dalga boyunda ışık yayan lambalar altında ışık tedavisine tabi tutulur. Bu tedavide ışık sarılığa neden olan bilirubinin idrarda çözünerek vücuttan atılmasını sağlıyor.

Tedavi sırasında, bebek üzerinde sadece bezi ile kalacak şekilde soyulur ve bebeğin gözleri maske ile ışıktan korunur. Bebek ışık kaynağının altına yatırılır. Işık tedavisi esnasında sıvı kaybı olacağından bebekte sıvı açığı oluşmaması için bebek en az iki saatte bir emzirilir ya da sağlanır ya da mama ile beslenir.

Kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle bilirubin düzeyi çok yükselmiş bebeklerde ise kan değişimi yapılması gerekebiliyor. Bu durum genellikle bilirubin miktarı 20-25 mg/dl'nin üzerindeki vakalarda uygulanır. Sarılığın önlenmesinde anne sütü ile beslenme önem taşıyor. Bu yüzden tercihen doğumu takip eden ilk saatte emzirmeye başlamak gerekmektedir.