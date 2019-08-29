9 ay boyunca yaşanan acı tatlı her şeyin sonuna yaklaşıldığında artık minik bebeğinizi kucağınıza alacağınız o büyük günün gelmesiyle tatlı bir telaş içinizi sarmaya başlayabilir. Bebeğiniz doğduğu bugüne özel süslemelerle görsel bir alan düzenlemek, fotoğraf ve videolarla bu anı ölümsüzleştirmek her anne adayının en büyük isteklerindendir. İşte size bu aşamada yardımcı olacak yenidoğan hastane odası süsleme fikirleri...

Bebeğiniz doğduktan sonra hastane odasına gelecek misafirlerinizi ağırlamak ve onlara da bugünün anısına küçük hatıralar verebilmek için hastane odaları süslenmektedir. Yeni doğan bebek odasını her bütçeye uygun süslenebilir. Kendi emeğinizle bu güne farklılıklar katabilir veya süslemek için dilediğiniz malzemeleri alarak yeni süsleme fikirleri oluşturabilirsiniz. İşte yenidoğan hastane odası süsleme fikirleri…

YENİDOĞAN BEBEK ODASINDA NE GİBİ SÜSLEMELER YAPILABİLİR?

Yenidoğan bebek odası süslerken seçim yalnızca size aittir isterseniz sade bir oda hazırlayabilir isterseniz hafızalara kazınan bir oda hazırlayabilirsiniz. Süslemeler tamamen size ait olabileceği gibi oda süslemeleri için profesyonel yardım alabilirsiniz.

Anne ve bebek yatağını süsleme ve cibinlik, kapı süsü, balonlar, ikramlıklar, hatıra hediyeleri, takı takmak veya süs için kullanılabilen yastıklar, fotoğraf ve video çekimleri yer almaktadır.

BEBEK ODASI KAPI SÜSÜ

Hastaneye ziyaretinize gelen kişilerin karşılaştığı ilk süs kapı süsü olacaktır. Girişte misafirlerinizi görselliği ile dikkat çekici kapı süsü ile karşılayabilirsiniz. Tüllerle fiyonk yapabilir, bebeğinizin ismine özel bir kapı süsü ya da tül ve bannerlar kullanabilirsiniz.

ANNE VE BEBEK YATAĞI SÜSLEME

Görsel olarak odanın havasını değiştiren yatakların süslenmesi oldukça önemlidir. Anne ve bebek yatağı süslerken cibinlik, tül ve çiçekler kullanabilirsiniz.

İKRAM EDİLECEKLER

İkram edeceğiniz lokum, çikolata ve lohusa şerbetine özel sunumluklarla masanızda yer verebilirsiniz.

HATIRA HEDİYELERİ

Minik hediyeleri gelen konuklarınıza hatıra olarak verebilirsiniz. Bunlar için lavanta keseleri, çerçevelikler, anahtarlıklar ve kokulu sabunlar gibi pek çok ürünler bulunmaktadır.

BALONLAR

Balonlar ile odanızın havasını değiştirebilir. Ortamın daha çok neşelenmesini sağlayabilirsiniz.

TAKI YASTIĞI

Takıların yastığa takılması için kullanılsa da bazen sadece görsel amaçlı kullanılmaktadır.

FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİMLERİ

Fotoğraf ve video çekimleri ile bu anı ölümsüzleştirebilir ve bebeğinize çok güzel bir anı bırakabilirsiniz.