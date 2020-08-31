Yenidoğan tarama testleri, bebeğinin herhangi bir doğumsal hastalığının olup olmadığını tespit etmek için yapılır. Bu testlerin sonucunda tanı konulduğunda hastalıklara karşı koruyucu tedavi uygulanarak tedavi edilebilir veya hastalığın belirtileri ve olumsuz etkileri azaltılabilir. Peki, yenidoğan tarama testleri nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Yenidoğan tarama testleri, henüz belirtileri oluşmadan bebekte oluşabilecek hastalıkları tanımlarlar. Testlerin sonucunda elde edilen veriler doktorlar için çok önemlidir. Hastalıkların erken teşhisi ve tedavisinde hayati öneme sahip yenidoğan tarama testleri nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

YENİDOĞAN TARAMA TESTLERİ NELERDİR?

Fenilketonüri testi

Yenidoğan bebeklerde görülen, fenilketonüri hastalığı, fenilalanin hidroksilaz enziminin eksikliği sonucu ortaya çıkan kalıtsal metabolik bir hastalıktır. Erken teşhisin son derece önemli olduğu fenilketonüri, önlenebilir zekâ geriliklerinin en sık karşılaşılan sebeplerindendir. Fenilketonüri testi, bebeğin doğumundan itibaren, 48-72 saati içinde, topuğundan birkaç damla kan alınarak yapılır.

Hipotroidi taraması

Tiroid bezinin yokluğu ve az çalışması sonucu oluşan doğumsal hipotroidi hastalığı, zekâ geriliğinin ve bedensel gelişme bozukluğunun (kısa boy) bir başka önemli nedenidir. Bebeğinin topuğundan alınan kan örneği ile tetkikler yapılır.

Galaktozemi taraması

Bebeğin sütte bulunan galaktoz adı verilen şekerin sindirilmesinde görevli enzimin üretilmemesi ile ortaya çıkan galaktozemi hastalığına sahip bebeklerde sarılık, karaciğer büyümesi ve kusma görülür. Bebek kilo almakta sıkıntı çeker ve hatta, bu süreçte kilo kayıpları yaşar. Sarılık derecesi arttıkça karında şişlik meydana gelir. Galaktozemi hastası bebeklerde sık sık ciddi enfeksiyonlar baş gösterir. Galaktozemi testi bebekten kan örneği alınarak gerçekleştirilir.

Kistik fibroz taraması

Kistik fibroz (KF), akciğerler ile sindirim sistemini etkileyen kalıtsal bir hastalıktır. Kistik fibrozis, hem anneden hem de babadan gelen genlerin birleşmesi sonucu ortaya çıkar. Tedavi edilmediğinde, Kistik Fibrozis hastalığı büyüme ve gelişme geriliğine neden olur. Kistik Fibroz testi, bebeğin topuğundan kan örneği alınarak yapılır.

Yenidoğan göz taraması

Bu test bebeğinin gözlerine tutulan ışık ile veya bir nesneyi takip edip etmediğine bakılarak yapılır. Bebeğinin erken doğması, ailede genetik olarak görme sorunlarının olması gibi sebeplerle ortaya çıkabilecek göz sorunları ayrıntılı şekilde tetkik edilebilir.

Yenidoğan işitme taraması

Bebeğin olası işitme kaybının erken dönemde teşhisi amacıyla yapılır. Yenidoğan işitme testi, bebek uyurken gerçekleştirilen basit bir ölçüm testidir ve bebeğin sese tepkisi ölçülür.

Kalça çıkığı ultrasonu

Bebeğin anne karnındaki gelişimi sırasında organ ya da iskeletinde bazı sorunların oluşması doğumsal kalça çıkığına sebep olabilir. Bebek bir aylıkken doğumsal kalça çıkıklığını tespit etmek için kalça ultrasonu yapılır.