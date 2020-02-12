Bilimsel olarak eriobotrya japonica adı verilen yenidünya, Çin eriği, Japon eriği, Japon muşmulası, Pipa, Nispero ve Malta eriği gibi diğer isimlerle de bilinir. Yenidünya meyvesi, tohum ve yaprakları güçlü bitki bileşikleri ile doludur ve binlerce yıldır geleneksel tıpta kullanılmaktadır. Son araştırmalar, yenidünyanın bazı hastalıklara karşı koruma da dahil olmak üzere çeşitli sağlık yararları sunabileceğini düşündürmektedir. Peki, yenidünyanın faydaları nelerdir? Yenidünya neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Yenidünya ya da Malta eriği; diyabetin yönetilmesi, kolesterol seviyelerinin düşürülmesi ve kemik mineral yoğunluğunun korunması gibi çeşitli sağlık yararlarına sahiptir. Anti- kanser potansiyeline sahiptir ve ayrıca gastrointestinal sağlığı iyileştirmeye yardımcı olur, görme sağlığını artırır, bağışıklık sistemini güçlendirir, solunum sistemini rahatlatır, dolaşımı arttırır ve kan basıncını düşürür. Yenidünyanın sağlık açısından faydalarına gelin daha yakından bir göz atalım… Yenidünyanın faydaları nelerdir? Yenidünya neye iyi geliyor?

YENİDÜNYANIN FAYDALARI

Yenidünyanın sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Yenidünya, potasyum, magnezyum, karotenoidler ve fenolik bileşikler bakımından zengindir; bunların tümü kalp sağlığını artırabilir ve kalp hastalığına karşı koruyabilir.

* Yenidünyada zengin olarak bulunan potasyum, beynin kılcal damarlarına artan kan akışı nedeniyle, bilişi artırabilen bir beyin güçlendirici olarak kabul edilir.

* Balgam söktürücü maddeler soğuk algınlığı ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde önemlidir. Yenidünya çayı balgam söktürücü olarak kullanılır.

* Yenidünya, vücudun patojenlere karşı ilk savunma hattı olan beyaz kan hücrelerinin üretimini teşvik etmeye yardımcı olan ve ayrıca kronik hastalığı önlemek için antioksidan olarak çalışan harika bir C vitamini kaynağıdır.

* Yenidünya yaprakları önemli antienflamatuar ve analjezik nitelikler içerir ve kanser tedavisinde değerli bir ajandır. Yenidünya yaprakları özü ayrıca vücudu hücresel yaşlanmaya karşı korur.

* Yenidünya lif bakımından zengindir ve kilo vermek isteyenler için sağlıklı bir seçenektir. Lif bakımından zengin gıdalar mideyi daha uzun süre dolu tutar ve düzensiz açlık ataklarını azaltır.

* Yenidünya sindirime yardımcı olur ve sindirim problemleri olanlarda rahatlama sağlar.

* Yaşlandıkça, özellikle menopozdan sonra kadınlar için kemik sağlığını korumak daha da zorlaşır. Yenidünya, kişinin vücudunun değişen bölgelerinde kemik yoğunluğu kaybını önlemeye ve kemik sağlığının korunmasına yardımcı olabilir.

* Yenidünya çayı bazen diyabet kontrolü için önerilmektedir. Bu çayı düzenli olarak tüketen insanlarda kan şekerinin düştüğü kanıtlanmıştır.

* Yenidünya meyvesi A Vitamini içerir. Bu, gözlerinizin sağlığını korumanıza yardımcı olabilir. A vitamini katarakt ve glokomlara karşı koruyucu bir bariyer gibidir.