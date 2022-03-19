Yer çekimine meydan okuyorlar! Artvin’de dağ keçileri böyle görüntülendi
Metrelerce yüksekliğe aldırmıyorlar, kayalıklarda yer çekimine meydan okuyorlar. Dağ keçilerinin bu tehlikeli yolculuğu Artvin'de cep telefonu kamerasına yansıdı.
Artvin’de sarp ve yüksek kayalıklarda yaşamlarını sürdüren yaban keçileri görüntülendi.
Avlanması yasak olan ve Artvin Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından takip edilen yaban keçileri, beslenmek amaçlı çıktıkları kayalıkları bazen de diğer yaban hayvanlarından korunmak için kullanıyor.
Dik ve dümdüz kayalarda gezen yaban keçilerinin rahatlıkla atlayıp zıplamaları gözlerden kaçmadı.
Metrelerce yükseklikte bulunan dik eğimi umursamayıp yer çekimine meydan okuyan keçiler, kayalık alanlarda zayıf ve çevik bedenleri sayesinde 90 derecelik dik bir açı gibi görünen yamaçlara bile kolayca tırmanabiliyor. (İHA)