Yer elmasının faydaları nelerdir? Yer elması neye iyi gelir?

Sert koyu tenli, beyaz ve nişastalı bir tada sahip kök bir sebze ve patatesle yakından eşleşen bir lezzeti olan yer elması, bileşikgiller ailesine bağlı anavatanı ise Kuzey Amerikadır. Avrupa ve Türkiye'de de yetiştirilen yer elmasının sağlık açısından pek çok yararı bulunmaktadır. Şimdi, yer elmasının sağlık yararlarından bazılarına daha yakından bakalım... Yer elmasının faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler...

Açık kahverengi ve beyazdan mor ve kırmızıya doğru değişen renkteki yer elması, yüksek oranda vitamin ve mineral barındırmaktadır. Yer elması, çiğ veya pişmiş olarak yenebilir, çorbalara ve salatalara ek olarak sağlığa önemli katkılarda bulunabilirler. Peki, Yer elmasının faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik…

YER ELMASININ FAYDALARI

Yer elmasının sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Sindirim sorunlarına yardımcı olabilir

Yer elması, tiamin (B1) de dahil olmak üzere B vitaminleri ile yüklüdür. Tiamin, midedeki hidroklorik asit üretimine yardımcı olur. Hidroklorik asit eksikliği, protein sindirimini bozabilir ve enzim pepsinin aktivasyonunu inhibe ederek mide ağrısına neden olabilir. Yer elması ayrıca, iyi bir diyet lifi kaynağıdır. Lif, bitkilerden elde edilen gıdanın sindirilemeyen kısmıdır. Yüksek lifli diyet, bazı kanserleri önleyerek bağırsak hareketlerini normalleştirebilir.

Kolesterolü kontrol altına alır

Yer elmasında bulunan çözünebilir lif, düşük yoğunluklu lipoprotein veya “kötü” kolesterol seviyelerini düşürerek toplam kan kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Araştırmalar, lifin kan basıncını ve inflamasyonu azaltmak gibi diğer kalp sağlığı yararlarına sahip olabileceğini göstermiştir.

Kan basıncını düşürür

Yer elması potasyum bakımından yüksek ve sodyumun düşük olduğu kan basıncını düşürür. Bir fincan yer elması 643 miligram potasyum ve sadece 6 miligram sodyum içerir. Ayrıca, yer elmasındaki lif içeriği, kan basıncının düşürülmesine yardımcı olan vücutta insülin performansının arttırılmasında yardımcı olur.

Kolon kanserini önler

Yer elması, kolon kanseri üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmayabilir. Ancak yer elmasından elde edilen diyet lifi insülininin kolon kanserini baskılamak için kullanıldığı bilinen bir gerçektir.

Zararlı serbest radikalleri temizler



Yer elması, C vitamini, A vitamini, E vitamini gibi az miktarda antioksidan vitamin içerir. Bu vitaminler, karotenler gibi flavonoid bileşikleri ile birlikte zararlı serbest radikallerin temizlenmesine yardımcı olur ve böylece kanserler, iltihaplanma ve viral öksürük ve soğuktan koruma sağlar.

Kabızlığı önler

Yer elması sağlıklı bir bağırsaklar için mükemmel bir besindir. Bu faydalı sebze sindirime yardımcı olur ve kabızlık durumunda bağırsak geçişini düzenler.

Sağlıklı kemikler

Yer elmaları, yüksek potasyum içeriği ile ünlü olan muzlardan bile daha fazla potasyum sağlar. Potasyum sağlık için çok önemlidir ve sağlıklı bir kalp ve düzgün çalışan kaslar için özellikle önemlidir. Dahası, yer elmasını ve diğer potasyum yönünden zengin yiyecekleri yiyerek kemiklerinizin sağlığını iyileştirebilir ve hatta osteoporoz gelişme riskinizi azaltabilirsiniz.