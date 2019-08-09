Yer fıstığının faydaları nelerdir? Yer fıstığının vücuda yararları…

Yer fıstığı, sağlıklı yağlar ve yüksek kaliteli protein ile doludur. Kalorileri oldukça yüksektir. Güçlü bileşenleri kalp sağlığını destekler ve diyabet tedavisine yardımcı olur. Şimdi, yer fıstığının sağlık yararlarından bazılarına daha yakından bakalım... Yer fıstığının faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler...

Yer fıstığı, birçok vitamin ve mineral için mükemmel bir kaynaktır. Bunlara biyotin, bakır, niasin, folat, manganez, E vitamini, tiamin, fosfor ve magnezyum da dahildir. Bu zengin vitamin ve mineraller sağlık açısından pek çok yararlar sunar. Peki, yer fıstığının faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik…

YER FISTIĞININ FAYDALARI

Yer fıstığının sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Safra taşları

Yer fıstığı, kan kolesterol düzeyi üzerinde ve dolayısıyla safra kesesi taşlarının gelişimini etkileyen yararlı etkiler gösterir. Safra kesesi taşları, safra kesesi içinde gelişen, çözünmeyen kolesterolün çoğundan oluşan sertleşmiş sıvı topaklarıdır. Yapılan bir çalışmaya göre; her gün yaklaşık 28 gram yer fıstığı tüketen kadınların safra taşı oluşturma riskleri % 25 oranında azaldığı görülmüştür.

Hafızayı güçlendirir

Yer fıstığı belleği artırır. Bunun, beyine kan akışını artıran ve aynı zamanda güçlü antioksidan yeteneklere sahip olan niasinin ve antioksidan resveratrol’ün varlığına bağlı olduğuna inanılmaktadır. Resveratrol, Parkinson ve Alzheimer gibi nörodejeneratif beyin hastalıklarını önleme kabiliyeti için çalışan ve sağlık açısından dikkate değer yararları bulunan bir bileşikdir.

Depresyon ile savaşır

Depresyonun ana nedeni düşük serotonin seviyeleridir. Yer fıstığında bulunan triptofan, bu tür kimyasalların salınımını arttırır ve böylece depresyon ile mücadeleye yardımcı olur.

Sağlıklı kemikler

Yer fıstığında bol miktarda bulunan demir ve kalsiyum, kana oksijen taşınmasında, sağlıklı ve güçlü kemiklerin teşvik edilmesinde önemli rol oynayan faktörlerdir.

Kalp dostu yağlar

Yer fıstığı, kalbi sağlıklı tutan tekli doymamış ve çoklu doymamış yağlar içerir. Ve bu, kalbin sağlıklı olması için mükemmeldir, çünkü hem tekli doymamış hem de çoklu doymamış yağların iyi bir seviyesi, kan kolesterol seviyelerini düşürmenin yanı sıra koroner kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olur.

Yaraları iyileştirir ve ağrıları azaltır

Yer fıstığı kabukları bazı yörelerde kaynatılarak tüketilmektedir. Bu su içerdiği biochanin maddesini 4 kat fazla artırır. Bu madde vücuttaki tüm bakteri ve zararlı hücreleri idrar yolu ile söküp atar. Ayrıca yer fıstığı suyu yaraların iyileşmesinde ve ağrıların şiddetini azaltmada kullanılır.

NOT: Yer fıstığında en bol bulunan, arachin ve conarachin gibi proteinler bazı insanlarda hayatı tehdit edici alerjilere ve reaksiyonlara neden olabilir.