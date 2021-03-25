Yeraltından gelen ürkütücü sesin sebebi ortaya çıktı

Denizli’de üç gündür gece belirli saatlerde Merkezefendi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde bulunan Çiğdem Caddesi’nde oluşan patlama ve çeşitli sesler mahalledeki vatandaşları korkutarak, uykusuz bırakmıştı.

Vatandaşlar seslerin ilk geldiği gece polis, belediye ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Mahalledeki seslerin asfalt üzerinde hissedilmesi ve evlerin içerisinde de duyulmasıyla bütün ekipler uzun süreli bir çalışma gerçekleştirdi.

ŞEBEKEDE OLUŞAN HAVA KABARCIKLARI PATLAMIŞ

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmaların ardından seslerin kaynağının su şebekesinden kaynaklanabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı.

Patlama ve çeşitli şekillerde oluşan seslere, su şebekesi içerisinde biriken havanın neden olabileceği üzerinde çalışma yapıldı. Yapılan detaylı dinlemede, suyun hava yaparak oluşturduğu kabarcıkların patlaması sonucu kavitasyon oluştuğu anlaşıldı.

Çok nadir yaşanan bir durum olan kavitasyonun, su hattındaki havanın alınıp önlenmesiyle mahalleliyi 3 gündür uykusuz bırakan sesler bir anda kesildi. (İHA)