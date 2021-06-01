Yere atılan maske kargayı öldürüyordu

Bitlis’te bir ağaçta boynuna maske ipi dolanan kargayı gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Ağaca çıkan ekipler, karganın boynuna dolanan maskeyi çıkardıktan sonra hayvanın yaşayıp yaşamadığına baktı. Karganın yaşadığını gören itfaiye eri, ölmekten kurtardıkları kargayı doğaya saldı.

Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürü Nazmi Olcay şunları söyledi:

“Olay yerine gittiğimizde karganın boğazına maske ipi dolandığı ve boğulmak üzere olduğunu tespit ettik. İtfaiye ekibimizin müdahalesi sonucu ağaçtan indirilen karganın boğazındaki maskeyi keserek doğaya saldık.”

Mahalle sakinleri ise karganın hayatını kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. (İHA)



İlginizi Çekebilir Yemekten kıl çıktı... Restoran sahibi özür için saçlarını kazıttı