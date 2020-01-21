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Yerel gazeteler krizden çıkmak için sayfa sayılarını azalttı
Yerel gazeteler krizden çıkmak için sayfa sayılarını azalttı
Eskişehir’de günlük çıkan 8 yerel gazete , içine düştükleri ekonomik kriz nedeniyle sayfa sayılarını azaltma kararı aldı. 16 sayfa çıkan yerel gazeteler sayfa sayısını 12’ye düşürdü.
Kemal ATLAN / Eskişehir
Yaşam 21 Ocak 2020 - 14:44

Eskişehir'de 8 yerel gazete ekonomik nedenlerden dolayı sayfa sayısını düşürdü. Yerel gazete patronları darboğazdan geçtiklerini bunu da işçi çıkartmak yerine sayfa sayısını azaltarak atlatmak istediklerini söylediler.

KÜÇÜLMEYE GİTTİLER

Eskişehir'de günlük çıkan 8 gazete sahibi aldıkları ortak kararla sayfa sayılarını düşürdü. Önceden 16 sayfa yayınlanan Sakarya, İstikbal, Milli İrade, 2 Eylül, Yenigün, Anadolu, Sonhaber ve Şehir Gazetesi bundan böyle 12 sayfayla okuyucusuyla buluşacak.

EKONOMİK KRİZ VURDU

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Yılmaz Karaca, Türkiye'deki bin 150 gazeteden 125 tanesinin 2019 yılı içinde maddi imkansızlıktan dolayı kapandığını açıklamıştı.

Son güncelleme: 14:45 - 21.01.2020