Yerel medyası iyi olan şehir lig atlar

Adana'da 22 yıldır yayın hayatını sürdüren 5 Ocak Gazetesi'nin sahibi Savaş Çokduygulu gazetecilik hikayesini SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı:

– 1993 yılında eski TURBAN Genel Müdürü ve DYP Isparta Milletvekili Ömer Bilgin ile BRT televizyonunu kurduk. Ancak bir süre sonra Bilgin ve diğer ortaklar arasında sorun çıkınca BRT kapatıldı. Ben de METRO TV'nin ortakları arasında yer aldım. O dönem 5 işyerim olmasına rağmen işlerimi tasfiye ettim ve televizyonculuğu tercih ettim. Bu işin mektebini okumadım ama mesleği çok sevdim. Televizyonculuk devam ederken gazete kurmam için, ağabeyim saydığım dönemin Valisi Oğuz Kağan Köksal “Artık senin bir gazete kurman lazım gazete de çok önemli” deyince haftalık gazete ile yola çıktık. Çok büyük bir etkileşim alınca iki yıl sonra da gazetemizi günlüğe döndürdük. Ciddi bir kadro yaptık. İyi bir takım ile Adana ruhunu ortaya koyduk. Tehdit, şantaj yapmayacağımıza, çamura çirkefe asla bulaşmayacağımıza önce kendimize sonra da Adanalılara söz vermiştik. 22 yıl önce verdiğimiz bu sözümüzde ısrarla ve inatla omurgalı bir duruş sergileyerek duruyoruz.

KOŞULLAR İYİLEŞTİRİLMELİ

– 1991'den beri siyasi kulisleri takip ettim, kentin valileriyle, STK'larıyla, dernekleriyle kentin gelişimi anlamında sürekli beyin fırtınalarına katıldım. Paylaştım, tartıştım, önerdim, kent adına önerilen güzel projeler için destek oldum. En çok hayal ettiğim şey Adana lobisiydi. Bunun için hâlâ savaş veriyorum.

– Yerel gazetelerin sorunları çok. Yaşadığımız şehirde belirli dinamiklerden pek destek alamıyoruz. Hükümetin belirlediği Basın İlan Kurumu (BİK) eskisi gibi dinamik değil. Gazete olarak ve şahsım olarak kentin STK'larıyla iyi ilişkiler içerisindeyiz. Koşulların daha iyileştirilmesi gerekiyor. Amerika'da Avrupa'da yerel medya çok önemli. Aslında o kentte yaşayan o kentin havasını teneffüs eden insanların yaşadığı yerde gazete okumalı, kentinde neler olup bittiğinden haberdar olmalı. Yerel medya iyi olursa şehir de lig atlar.

– Şehrin akil adamları, yöneticileri ve önemli isimlerini, 9 haber ve yazı işleri çalışanımız, 25 kişilik dev yazar kadrosuyla kentin en nezih mekanlarında ağırlıyor. Yaklaşık 4 saatlik bir zaman diliminde beyin fırtınası estiriyoruz. Yazarlarımızın her biri kendi alanında uzman ve her düşünceden farklı farklı kıymetli insanlar. Artık bir Adana geleneği haline gelen kahvaltı sofralarımızda kentin siyasi iktisadi ve sosyal konularında yaşanan sorunlar ve çözümleriyle ilgili, çok önemli gündem maddeleri oluşuyor ve gelişme odaklı birçok ciddi veriler, 5 Ocak sayfalarında hem okurlarımıza yansıyor hem de önemli konulara çözümler üretiyoruz.

YAZILI BASININ DAHA ZAMANI VAR

– 5 Ocak Adana gece hayatının ve magazin dünyasının içerisinde de tartışmasız bir şekilde yer alıyor. Her pazartesi gazete bayilerinde yerel gazete eki olarak okurlarımıza 5 Ocak Magazin Eki'ni veriyorduk. Pandemi nedeniyle ara verdik. Spor servisi, birbirinden çarpıcı konu ve konuklarıyla Adana takımlarımızın amatör sporumuzun ve bireysel sporcularımızın kendilerini bulduğu yayın organı olarak spor camiasının geneli tarafından bir otorite olarak kabul ediliyor.

– Süreç dijitale doğru gidiyor artık dünya değişiyor medyada da değişim kaçınılmaz her geçen gün dijitale dönüşüyor gibi… Ancak yazılı basın biter mi bana göre zor daha çok zamanı var. Çünkü insanlar dokunmak sayfaları çevirmek elinde tutarak okumak ister.

– Başarının anahtarı çok çalışmak, çok çalışmak ve daha çok çalışmaktır.

Küreselleşen dünyada en önemli şey planlama ve disiplindir. Bu ikisini iyi yaptığınız takdirde başarı merdivenlerini basamak, basamak tırmanırsınız. Biz bugün Adana'nın en güçlü yerel gazetesi olmanın gururunu yaşıyorken, başarımızı da bunlara borçluyuz. Planlı çalışma disiplin ve hep daha iyisini yapma gayreti. Gençlere tavsiyem, gazetecilik kutsal bir meslektir. Tehdit ve şantajdan uzak durmaları. Yaşadığı şehre katkı sağlamak için mücadele etmeleri.