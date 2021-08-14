‘Yeşil altın’ için hasat zamanı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 'yeşil altın' diye tabir edilen Antep fıstığında hasat başladı. Antep fıstığı hasadında 'yok yılı' olması nedeniyle çiftçi düşük rekoltenin üzüntüsünü yaşıyor.

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Fıstığın başkenti Gaziantep’te baklavalık yeşil fıstık hasadı başladı. İşçiler tahta merdiven yardımıyla ağaçlardaki fıstıkları yere serilen çadırlara üzerine dökerek traktörlere boşaltılıyor. Bu sene ‘yok yılı’ olan fıstıkta çiftçiler, girdi maliyetinden şikayetçi olurken, fiyatların ise geçen seneye göre çok artmadığını söyledi.

“YOK YILI”

Antep Fıstığı Üreticiler Birliği Derneği Başkan Yardımcısı Kasım Böler, “35 yıldır Antep fıstığı üreticisiyim. Bu yıl yok yılımız. Sezon 10 gündür başladı. Tahmin ediyorum bu hafta sonu baklavalık yeşil fıstığın sezonu bitecek” dedi.

“FİYATI 21 TL”

Baklavalık yeşil fıstığın kilosunun bu sene 21 TL olduğunu söyleyen Böler, “Bu yıl ürün fiyatlarımız çok değişmedi. Sezon açılışı 24.5’tan yaş kabuklu boz fıstık başladı. Bugünkü borsa fiyatımız 21 lira. Şu anki ürün baklavada kullanılıyor. Bundan 10 gün sonraki fıstık kavurmalık olacak” diye konuştu

“SULAMA PROJELERİ BİR AN ÖNCE BİTİRİLMELİ”

Sulama projelerinin bir an önce bitirilmesini isteyen Böler, “Şu anda yıllık yağışlarımız çok azaldı. Bundan dolayı sulama projelerinin bölgemizde bir an önce bitirilmesini devletimizden talep ediyoruz ve girdi maliyetlerimiz konusunda da Avrupa'nın kullandığı ucuz mazot ya da renkli mazot kullanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)