Yeşil çay nasıl demlenir? Yeşil çay zayıflatır mı?

Yeşil çay nasıl demlenir? Yeşil çay zayıflatır mı?

Yeşil çay, eskilerden günümüze kadar kullanılan en eski bitki çaylarından biridir. Kilo kaybı için etkili araç olarak birçok insan tarağından rağbet görmektedir. İçerisinde bulunan kafein ve katein maddeleri metabolizmanın hızlanmasına yardımcı oluyor ve böylelikle kilo vermeyi destekliyor. Peki, Yeşil çay nasıl demlenir?

Yeşil çay, ölçülü olarak tüketildiğinde oldukça yarar sağlar fakat günde 3 fincandan fazla tüketmek uyku problemleri, mide rahatsızlıkları gibi sorunlara yol açabilir. Yeşil çayın kalorisi çok düşüktür. 1 fincan yeşil çay yalnızca 2 kalori içermektedir. Özelikle diyet programlarında ara öğün olarak yeşil çay önerilmektedir çünkü yeşil çay tatlı krizleri, atıştırmalıklar ve yemek yeme isteğini önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olabiliyor. İşte kilo vermenize yardımcı olacak yeşil çay demleme tarifi…

KALORİ YAKAN YEŞİL ÇAY TARİFİ

Yeşil çayın içerisinde bulunan taninler, mide ağrısına, mide bulantısına ve kabızlığa yol açabilir ve mide asidini arttırmaya neden olabilir. Bu nedenle yeşil çayın aç karnına içilmesi önerilmemektedir. Özelikle böbrek hastaları, gebe kadınlar ve tansiyon hastaları yeşil çay içmeden önce doktoruna başvurmalıdır.

MALZEMELER

1 bardak su

1 yemek kaşığı yeşil çay

4-5 damla limon suyu

1 tane çubuk tarçın

Tatlandırmak isterseniz 1 çay kaşığı bal

HAZIRLANIŞI

1 bardak kaynayan suyu ocaktan alın. 1 yemek kaşığı yeşil çayı ilave edin. İçerisine limon suyu, çubuk tarçın ve limonu ilave ederek sağlıklı bir yeşil çay hazırlayın. Günde 2-3 bardaktan fazla yeşil çay içmek önerilmemektedir.