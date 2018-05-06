Yeşil eriğin 13 faydası

Havanın ısınmasıyla birlikte dört gözle yemeği beklediğiniz meyvelerden biri de C ve A vitamini, lif, potasyum ve fosfor kaynağı olan yeşil erik. İşte yemesi de büyük keyif olan eriğin sağlığınıza faydaları...

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1 – Yeşil erik, vücudun alkali tutmasına yardımcı, organik asit içeriği yüksek olan bir meyvedir.

2 – İçeriğindeki sitrik asit sayesinde yorgunluğu önler.

3 – Yoğurt, ayran, peynir gibi süt ürünleriyle birlikte tüketilmesi kalsiyum emilimini artırır, diş ve kemik sağlığını destekler.

4 – Yumurta, et, balık, hindi gibi protein ağırlıklı besinlerle birlikte tüketildiğinde bu besinlerin asit etkisini azaltır. Böylece metabolizma da desteklendiğinden kilo vermeye destektir.

5 – Vücuda yarar sağlayacak ölçüde kalsiyum ve fosfor içerir.

6 – Çözünebilir lif açısından zengin bir besin olduğundan kabızlık problemini çözmeye yardımcıdır.

7 – Düzenli olarak yeşil erik yemek diş etlerini güçlendirir.

8 – Yüksek C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

9 – Demir emilimini artırır ve kansızlığı önler.

10 – Anti-aging etkisiyle yaşlanmayı önler, cildi yeniler. İçerdiği fitoflavonoidler ve vitaminler bağ doku yenilenmesini hızlandırır.

11 – Ara öğünler için ideal bir meyvedir. Kan şekeri düzenlenmesine yardımcıdır.

12 – Kalsiyum emilimini artıran maddeler de içerdiği için; çocuk ve yaşlı beslenmesinde yer alması gereken örnek bir besindir.

13 – Kırmızı et ve yumurta tüketimi sonrasında meyve olarak erik tercih edilerek demir biyoyararlılığı artırılabilir.

Tuza dikkat!

Sağlıklı beslenme kapsamında günde 3 porsiyon mevsim meyvesi tüketilmelidir. Sindirim sistemini düzenlemek, kilo vermeyi desteklemek, demir emilimini artırmak gibi etkilerinden faydalanmak için günde 200 gram yeşil erik tüketilmelidir. 200 gr yeşil erik sadece 94 kalori olmasına rağmen, tuzla birlikte tüketimi vücutta ödem tutmasına neden olacağından tuzdan uzak durmanızda yarar olduğunu unutmayın.