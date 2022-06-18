Yeşil kaplumbağalar yuvadan çıktı
Malezya'nın Redang Adası'ndaki yeşil kaplumbağalar yuvadan çıktı.
Malezya’nın Terengganu eyaletine bağlı Redang Adası’nın kuzey bölümünde yer alan Chagar Hutang Kaplumbağa Koruma Alanı, yeşil kaplumbağalar ve şahin gagalı kaplumbağaların ana yuvalama alanlarından biri.
Yeşil kaplumbağaların yıllık yuvalama dönemi, mart ila ekim civarına denk gelirken,mayıs-temmuz aralığında zirve yapıyor.
Terengganu eyalet yönetimi 2005 yılında Chagar Hutang sahilini kaplumbağa koruma alanı ilan etmişti. O zamandan bu yana halkın Chagar Hutang’a girişi engellenirken, ancak araştırmacılar, gönüllüler ile seçilmiş ziyaretçilerin sahile girmesine izin veriliyor.
(Fotoğraflar: Depo Photos)