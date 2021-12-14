Belgin Doruk’un oğlu evinin önünde ölü bulundu

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Belgin Doruk’un oğlu Aydın Birsel, Bursa’daki evinin önünde ölü bulundu. Birsel'in sabah düştüğü ve 112'yi aradığı, acil ekibin Birsel'i ayakta tedavi ettiği, hastaneye kaldırmadığı ortaya çıktı.

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Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Konak Sokak üzerinde bulunan 3 katlı evin önünde sabah saatlerinde bir hareketlilik yaşandı.

Site sakinleri daire kapısı önünde kanlar içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonucu şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayet büro ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hayatını kaybeden kişinin Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Belgin Doruk ile yönetmen ve senarist Özdemir Birsel’in oğlu 54 yaşındaki Aydın Birsel olduğu belirlendi.

112’Yİ ARAMIŞ

Aydın Birsel’in sabah 112 Acil servisi aradığı ortaya çıktı. 112’yi arayıp düştüğünü ihbar eden Birsel, gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kendini iyi hissettiğini söylediği öğrenildi. Hastaneye götürülmek istenen Birsel'in gitmek istemediği ileri sürüldü.

Komşuların ve görenlerin ifadesine göre Aydın Birsel, acil servis ekibi gittikten sonra Mudanya'dan İstanbul'a gitmek için taksi çağırdı. Kapının önüne gelen taksiye bineceği sırada tekrar fenalaştı.

Eve giderek elini yüzünü yıkamak istediğini söyledi. Apartmana girdi. Ancak dönmedi.

Bir süre sonra komşuları Birsel’i apartmanın merdiven dairesinde kanlar içinde yatarken buldu.

54 yaşındaki Aydın Birsel'in cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Morgu kurumuna kaldırıldı.

CENAZE DEFNEDİLMEK ÜZERE İSTANBUL’A GÖNDERİLDİ

Aydın Birsel’in cenazesi defnedilmek üzere İstanbul’a gönderildi. Aydın Birsel’in yakın arkadaşı Semih Dalan (54) acılarının çok büyük olduğunu belirterek, şunları söyledi:

* Çok üzüntülüyüz, Aydın Birsel 40 yıllık arkadaşım. İstanbul’dan beri arkadaşlığımız devam ediyordu ve Bursa’da yollarımız kesişti. Bursa’da hedefleri vardı ve birlikte o hedeflere yürümek için adım adım ilerliyorduk.

* Kendisiyle birlikte bir waffle dükkanı açalım ve yolumuza devam edelim diye düşünüyorduk. 2 gün önce görüştüm. İstanbul’a gideceğini ve işlerini halledip döneceğini söyledi.

* Bugün yeğeni Can beni aradı ve kötü haberi verdi. Ben buna inanamadım ve Aydın’ı kendi telefonundan aradım. Telefonu polis memuru açtı ve Aydın’ın vefat ettiğini söyledi. Acımız çok büyük, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

“VASİYETİNİ YERİNE GETİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Birsel’in vasiyeti üzerine Zincirlikuyu mezarlığında annesinin üzerine defnedileceğini söyleyen Semih Dalan, şöyle konuştu:

* Biz bugün cenazeyi buradan gönderiyoruz, Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığında annesi Belgin Doruk’un üzerine defnedilecek. 15 gün önce İstanbul’a gittiğinde annesinin mezarını ziyaret etti.

* Oradan çıktıktan sonra beni aradı annesinin mezarının çok dağıldığını ve çok bakımsız olduğunu söyledi. ‘En kısa sürede gelip mezarı temizleyelim’ dedi.

* Ondan sonra da Aydın, ‘İleride bana bir şey olursa ben annemin üzerine defnedilmek istiyorum’ dedi. Biz de vasiyetini yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız. DHA

