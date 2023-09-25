Yeşilırmak’ta 55 kiloluk yayın balığı tutuldu
Amasya Yeşilırmak Nehri'nde 1.70 cm boyunda ve 55 kilo ağırlığında yayın balığı tutuldu.
Amasya’da balıkçılık yapan Enes Topsakal, Yeşilırmak Nehri’nde oltayla 55 kilogram ağırlığında ve 1 metre 70 santimetre uzunluğunda yayın balığı yakaladı.
Topsakal, oltasına büyük bir balık takıldığını görünce arkadaşlarının yardımıyla kıyıya çıkardı.
Balığın kilosunun 230 liradan satılacağını söyleyen Topsakal, “Bu balığın en büyük özelliği, zarar vermeden tutabilmek için yüzerek tutulmasıdır. Olta kırıldıktan sonra arkadaşım da profesyonel yüzücü olduğu için ırmağa girdi direkt koluna taktı aldı, çıktı. Oltayla alma gibi bir şansımız yok zaten” diye konuştu. (AA)