Yetenek Sizsiniz Türkiye birincisi Max öldü

Yetenek Sizsiniz Türkiye 12 Mart 2012 tarihli final gecesinde Acun Ilıcalı, Sergen Yalçın ve Hülya Avşar’ın jüri üyeliğini yaptığı Yetenek Sizsiniz Türkiye finalinde son iki ye Kafkaslar gurubuyla birlikte kalan Ali Yeşilırmak ve sevimli köpeği Max gecenin sonunda birinci olarak büyük ödül olan 250 bin TL’lik büyük ödülün sahibi olmuşlardı.



EĞİTMENİ ÜZÜCÜ HABERİ DUYURDU

2012 Yetenek Sizsiniz Türkiye birincisi Max hayatını kaybetti. Max’in ölüm haberini, eğitmeni Ali Yeşilırmak Facebook sayfası üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

