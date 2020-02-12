Yetişkinler için masallar hayat farkındalığı oluşturuyor

Yöneticilerin, çalışanların ve birçok kişinin günlük yaşamda içine düştüğü umutsuzluktan kendi farkındalıklarına vararak çıkmasına destek olduğunu belirten Eğitim Koçu Emel Akçay Uzun, “İnsanoğlu, kalıplarını değiştirebilen bir varlık. Bizler kendi kendimizin mimarıyız. Pek çok kere hedefimizi belirlemişizdir, stratejimiz ve aksiyon planımız da hazırdır. Enerji aldığımız noktaları da çok iyi biliyoruzdur ancak harekete geçtiğimizde içten gelen bir dirençle karşılaşırız. Böylelikle işler iyi gitmez. Bitmemiş işler listesine bir çeltik daha koyarız. Masal Atölyeleri'nde farkına varamadığımız ruhsal duvarlarımız yıkılıyor. Özgürleşiyoruz. Farkında olmak, sorunu çözmeye başladığımız anlamına geliyor. Şirketler de çalışanlarının verimliliğini göz önüne alarak onların daha motiveli, inovatif çalışmasına aracılık ediyor” dedi.

Koçlukta, danışan kişiye ne yapacağını söylenmediğini, kişinin yolunu kendi çizmesi için sorularla keşif yolculuğuna çıkmasının sağladığını aktaran Uzun, Masal Atölyesi'nde masalın sihirli dünyası ile eğitim koçluğu tekniklerini birleştirdiğini kaydetti.

Atölyeye katılan kişinin sonraki adımlarında kendi farkındalığıyla yolunda çok daha güçlü yürüdüğünü, masalın bunun için bir araç olduğunu vurgulayan Uzun, şunları söyledi:

“Bir film izlesek ya da bir kitap okusak, satır aralarında kendimizi ararız. Masal da bunun için bir araç haline geliyor. Masal kahramanının hikâyesinde önce kendimizi buluyoruz. Sonra da kalbimizdeki bir kilidi açmak için koçluk sorusu geliyor. Kişinin kendisini daha keyifle keşfetmesi için bir yöntem geliştirdiğimi düşünüyorum. Daha önce böyle bir uygulamaya hiç tanık olmadım. Türkiye'de bir ilk olduğunu söylemek çok iddialı olabilir ancak ben görmedim. Geliştirdiğim bu tekniği, Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) Eğitmeni PCC unvanlı Burcu Özyürek Alp'ten koçluk eğitimi aldığım Profesyonel Koçluk Akademisi'nde uyguluyorum.”

MASALLAR ŞİRKETLERDE NASIL BİR ETKİ YARATIYOR?

Masalın her yaş için uygun olduğunu, şu anda uyguladığı masal atölyesini yetişkinlerin farkındalığı için geliştirdiğini ifade eden Uzun, gündemdeki sorulara göre konuları belirdiğini söyledi. Uzun, “Atölyemde, yaşam döngülerimizdeki engelleri farkına varmak, enerjimizi doğru şekilde harcamayı başarmak, sınırlarımızı mutlu olacağımız şekilde çizebilmek ve hayat amacımıza uygun kulvarda çalışmak gibi çeşitli konular üzerine odaklanıyorum. Masal Atölyemde katılımcılar, bunları keşfedip aşma cesareti gösteriyor. Masal Atölyesi, motivasyonu, çalışan mutluluğunu, sorun çözme becerisini artırıyor. Uyumlu bir takım yaratmaya fayda sağlıyor. Hepsinden önemlisi çalışanın potansiyelini fark etmesine yol açıyor. Yaratıcılığı, cesareti, kurum içi yenilikçi ve inovatif girişimleri artırıyor. Böylelikle verimliliğin artması kaçınılmaz bir hal alıyor” diye konuştu.