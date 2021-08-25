Yetişmez denileni hobi olarak üretti… Şimdi yurt dışına ihraç ediyor

Elazığ'da 66 yaşındaki Mehmet Hanifi Türkay, kentte yetişmez denilen fıstığı üreterek bir ilke imza attı. 32 dönüm arazi üzerine 2 bin ağaçla fıstık üretimi gerçekleştiren Türkay, Amerika başta olmak üzere yurt dışındaki birçok ülkeye ihraç etmek üzere fıstığın hasadına başladı.

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Gümüşbağlar köyünde yaşayan 4 çocuk 9 torun sahibi Mehmet Hanifi Türkay, Elazığ’da bir ilke imza attı. Sanayide yedek parça üzerine 35 yıldır esnaflık yapan Türkay, 26 yıl önce hobi olarak fıstık yetiştirmeye başladı. O dönemlerde Gaziantep’ten aldığı destekle menengiç ağaçlarına yaptırdığı aşı ile üretime başlayan Türkay, şu anda 32 dönüm arazi üzerine 2 bin ağaçla fıstık üretimi yapıyor.

GAZİANTEPLİ ÜRETİCİNİN DE DİKKATİNİ ÇEKTİ

Elazığ’da bir ilki başararak rengi ve aromasıyla, kaliteli ve lezzetli ürünler elde eden Türkay, fıstığın başkenti olan Gaziantep’teki fıstık ihracatçılarının da ilgisini çekti.

Bugünlerde ise Gaziantep'ten gelen 32 kişilik bir ekiple fıstığın hasadına başlayan Mehmet Türkay, bu yıl ortalama 3 ton fıstık rekoltesi elde edip kilosunu 40 liradan satmayı planlıyor. Türkay’ın ürünleri, Amerika başta olmak üzere yurt dışından birçok ülkeye ihraç ediliyor.

LEZZETİ VE AROMASI ÖVGÜ ALIYOR

Gaziantep Nizip’ten gelen işletmeci firmaların onlardan aldıkları ürünleri kendi atölyelerinde işleyip, kavurup, vakumladıktan sonra özellikle ABD ve Avrupa ülkelerine gönderdiklerini söyleyen Türkay, fıstığının lezzeti, aroması, yağ ve yeşilliğiyle çok beğenildiğini de ekledi.

Türkay’ın bahçesinde çalışan 32 işçinin hasat yapmasının ardından fıstıklar kamyonlara hemen yüklenerek yurtdışındaki özel müşterilere ulaştırılmak üzere işlenmek için firmalara gönderiliyor.

Gaziantep Nizip’ten gelen işletmeci firma sorumlusu Mehmet Çelik ise Mehmetçik amcanın özenle baktığı bahçeyi geçen yıl gördüklerini, hizmetinden ve fıstıkların lezzetinden gayet memnun kaldıklarını belirtti.

Mehmet amcadan aldıkları fıstıkları yurtdışındaki müşterilere ulaştıran firma sahibi, Elazığ’daki fıstığın tat ve kalite olarak Antep fıstığını aratmadığını söyledi. (İHA)

