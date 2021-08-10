Yetiştirdiği meyve ve sebzeleri herkese ücretsiz dağıtıyor

Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Nurettin Gani, bahçesinde yetiştirdiği meyve ve sebzeleri herkese ücretsiz dağıtıyor.

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Taşova ilesine bağlı Çaydibi köyünde dedesinden kalan topraklarda sebze ve meyve yetiştiriciliği yapan 5 çocuk babası Nurettin Gani, cömertliği ile dikkat çekiyor.

Tarlasında yetişen ürünleri ücretsiz dağıtan Nurettin Gani, “Tarla dedemden kalma. Dedemden babama, babamdan da bana kaldı. Böyle devam ediyor. Babam ‘herkes alsın yesin, serbest’ derdi. Aynı mirası devam ettiriyorum. Hepsi ücretsiz. Karpuz, kavun, soğan, fasulye, biber, mısır her şey var. Olmayan yok. Bu sene karpuzum meşhur. ‘Nurettin Gani'nin karpuzu güzel’ diyorlar. Buradan gelip geçeni durduruyorum, ‘alın’ diyorum. ‘Geçmişlerinin canına değsin’ demesi yeterli. Bizde para geçmiyor” dedi.

Komşu Cemalettin Bak da “Çaydibi’nde başı dertte olan, paraya ihtiyacı olan, her türlü konuda yardım isteyen varsa Nurettin Gani’yi buluyor. Şu anda bahçesinde gördüğünüz hiçbir mahsul para ile satılmaz. Yani para ile gelsen aç gidersin” diye konuştu. (İHA)

