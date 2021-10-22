Yıkamaya gönderilen halı servet değerinde çıktı

Osmanlı saray halıcılığının devamı niteliğindeki Kumkapı halılarının öncü ustalarından Zareh Penyamin'in dokuduğu halılarından biri Yenikapı'daki '4. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri'nde sergilendi. Halının değeri, halıcılık ile uğraşan Bülent Çakırhan'a müşterisi yıkamaya getirince ortaya çıktı.

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Kumkapı halılarının öncü ustalarından Zareh Penyamin’in dokuduğu halılarından biri 30 yıldır halıcılık yapan Bülent Çakırhan’ın ayağına geldi. Müşterisinin yurt dışından 35 sene önce aldığı halı yıkatılmak için Çakırhan’a getirildi. Halıyı görünce şaşırdığını belirten Çakırhan, hemen satın almak için teklifte bulunduğunu belirtti. Halıyı satın aldıktan sonra ilk işi elle yıkamak oldu.

110 YAŞINDA

Üzerinde 4 ayet bulunan halı Zareh Penyamin tarafından yapıldı. Agop Kapucuyan’ın çırağı olan Penyamin ustasına teşekkür mahiyetinde halının sol alt köşesine de “Agop” yazdığı da görüldü. 21-24 Ekim 2021 tarihleri arasında Yenikapı’da düzenlenen ‘4. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri’nde sergilenen halı 110 yaşında. Bir diğer eşi Topkapı Sarayı’nda bulunan halının piyasa değeri ise 150 bin dolar.

“HEMEN SAHİBİNİ ARADIM”

Halıcılık ile uğraşan Bülent Çakırhan, halının değeri hakkında bilgi verdi:

“Genelde eski halıların yıkama ve tadilat işlerini yapıyoruz. Bu halıyı da bize müşterimiz gönderdi. Halı geldiğinde iki taneydi ben gördüğümde çok şaşırdım çünkü bu halıları genelde müzelerde görebiliriz. Hemen halının sahibini aradım, ‘satmayı düşünür müsünüz’ diye teklifte bulunduk ve kabul etti. Halıyı satın aldık.”

“AVRUPA’DA 150 BİN DOLARA SATILIYOR”

“Dünyada en iyi halı sanatıyla ünlü olan kişilerden biri Zareh Penyamin olarak biliniyor. Penyamin, Agop Kapucuyan’ın çırağı ancak ustasından daha iyi işler çıkartmış dünyaca halıları biliniyor. Penyamin yıllarca saray için halılar dokumuş. Osmanlı’dan sonra Penyamin artık kendisi için halı dokuyor ve piyasaya sürüyor.”

“Toplam dokuduğu 60 halı olduğu söyleniyor. Her halıda farklı desenler figürler kullanıyor. Bu halı çok kıymetli ve çok nadir. Hayatım boyunca bir daha göremeyeceğim bir halı. Avrupa’da bu halı 150 bin dolara satılıyor.” (DHA)