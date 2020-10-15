‘Yılan korkusu’ yüzünden evini yıktı

Ağrı'da Yoluyazı köyünde yer alan bir toprak evde oturan Mustafa Koçak ve ailesi, bir süre önce yılanların dolaşıp yuva yaptığı gerekçesiyle tek katlı toprak damlı evlerini yıktı.

Uzun yıllardır ikamet ettikleri evlerini yılanlardan temizleyemediklerini dile getiren Mustafa Koçak, 11 nüfuslu ailesi ile geçici olarak abisinin evine yerleşmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Koçak, şunları söyledi:

* Yılanlar dadandığından dolayı yıllardır oturduğumuz evimizi yıktık. Yılanların yuvasını, dört tane yılan yumurtası ve birkaç tane de yılan bulduk.

* Şu anda yılanlar burada var. Duvarların arasına girmişler. 3-4 gündür çalışma yapıyoruz. Varsa diğer yılanları da çıkaralım diye.

* Akşam eve gittiğimizde de duvarların üstüne çıkıyor yılanlar. Onları fark edip dışarı çıktığımızda da hemen deliklere giriyorlar.

“KOMŞULAR DA KORKUYOR”

* İlk olarak küçük çocuğum mutfakta fark etti yılanı. Daha sonra oturduğumuz salonun ortasına da bir tane yılan düştü. Bu da pencereden gelmiştir diyerek önemsemedik.

* Sonraki gün tavandan bir tane yılan daha düşünce yuva olduğunu düşünerek tedbir almaya başladık. O geceyi ağabeyimin evinde geçirdik.

* Ertesi gün evin üstünü açtık çok sayıda yılanla karşılaştık. Komşular da korkuyor. Bizim sokaktan kimse geçmiyor, yılanlar çok diye.

* Şu an evimizi yıkmak zorunda kaldık. Misafir kalıyoruz. Zor durumdayız. (İHA)