Yılancı Mustafa ölümcül yılanı elleriyle yakaladı

Hatay'ın Hassa ilçesinde 'Yılancı Mustafa' olarak bilinen Mustafa Göktürk, eve giren yılanı yakalayıp, doğaya saldı. Tek ısırığının bile insanlarda ölümcül sonuçlara yol açtığı belirtilen koca çayır engereğini yakalayan Göktürk, yılanların asla öldürülmemesi gerektiğini söyledi.

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Havaların ısınmasıyla yılanlar, doğada kendilerini göstermeye başladı. Hatay’ın Hassa ilçesinde de bir eve giren yılan, korku ve endişeye neden oldu. Ev sahipleri, bölgede ‘Yılancı Mustafa’ olarak tanınan Mustafa Göktürk’e ulaştı. Göktürk, otomobiliyle gittiği evde yılanı elleriyle yakalayıp doğaya bıraktı.

Doğa Koruma Milli Parklar yetkilileri ile iletişim içerisinde olduğunu belirten Mustafa Göktürk, yılanların asla öldürülmemesi gerektiğini belirtti. Yılanların görülmesi halinde yetkililere haber verilmesini isteyen Göktürk, halkı duyarlı olmaya çağırdı.

TEK ISIRIĞI ÖLDÜRÜYOR

Yakalanan yılanın engerek yılan familyasından ‘koca çayır engereği’ olduğu belirtildi.

İnsanları ısırdığında ölümcül sonuçlara yol açan ve nesli tükenmekte olan ‘koca çayır engereği’, genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz’de yaşıyor. (DHA)