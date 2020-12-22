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Yılbaşı öncesi kaçak çam ağacı kesimlerine sıkı denetim
Yılbaşı öncesi kaçak çam ağacı kesimlerine sıkı denetim
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yeni yıla sayılı günler kala ormanlık alanlarda kaçak çam ağacı kesimini engellemek amacıyla denetimlerini artırdı.
Sozcu.com.tr
Yaşam 22 Aralık 2020 - 10:27

Yeni yılda çam ağacı süslemek isteyen, kaçak yollarla çam ağacı satışı yapanlar  nedeniyle kaçak kesim yapanlara karşı denetimler artırıldı. Kaçakçılara göz açtırmayan İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman içerisinde 7 gün 24 saat denetimlere başladı.

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI

ALO 177 ve Whatsapp hattına kaçak çam ağacı kesimlerine ilişkin ihbarların arttığını söyleyen İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Şahan, “Bu yıl çam ağaçlarına talep attı. Bunu yasal yollardan alan vatandaşlarımız olduğu gibi gayri yasal yollardan elde etmeye çalışan vatandaşlarımız olabiliyor. Genellikle ortalama 1-1.5 metre boyundaki ağaçları genellikle akşam üstü çalmaya çalışıyorlar. Emekle yetiştirilmiş fidan ve ağaçları kesmek yasak. 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Ayrıca bin güne kadar adli adli para cezası verilmekte” dedi. (DHA)

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