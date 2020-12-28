Bodrum’da yılbaşı hareketliliği

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerden yılbaşı tatilini yazlıklarında geçirmek için cumartesi gününden itibaren Bodrum’a gelmeye başlayanlar ilçenin girişinde polis ve bekçiler tarafından sıkı takibe alındı.

DENİZE GİRDİLER

Büyükşehirlerden Bodrum’a akın akın gelenler Yokuşbaşı Mahalles’'nde ekipler tarafından durduruldu. İzin belgeleri ve HES kodları soruldu. İlçeye gelenler soluğu sahil kenarlarında aldı, soğuk havaya rağmen denize girdi.

Ankara’dan bir haftalık tatil için Bodrum’daki evine geldiğini belirten evli ve üç çocuk babası Cem Devirli (55), “Ankara’dan gelene kadar 3 kez durdurulduk. Hava Ankara’da sıfır dereceye yakın burada ise 20 derece. Bize göre kış ortasında yazı yaşıyoruz. Eşyaları indirir indirmez denize girdik. Yılbaşı tatilini burada ikinci evimizde geçireceğiz” dedi.

103 KİŞİYE PARA CEZASI KESİLDİ

Öte yandan Bodrum’da sokağa çıkma yasağına büyük oranda uyulduğu görülürken Muğla ili ve genelinde 103 kişiye 245 bin 400 TL para cezası kesildi. Bodrum’a gelenler nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanmaya başlandığı, araçların tek tek kontrol edildiği ve yılbaşı tatili için önlemlerin arttırıldığı açıklandı.