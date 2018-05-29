Yılda 40 bin kişi, pasif içicilikten hayatını kaybediyor

31 Mayıs Dünya Tütünsüzlük Günü öncesinde uzmanlar pasif içicilik konusunda uyardı. "Sigara içmiyorum" diyebilirsiniz ama bu yeterli değil. Sigara içilen ortamlarda bulunmamanız veya sizin bulunduğunuz ortamlarda sigara içilmesini engellemeniz sağlığınız açısından hayati önem taşıyor.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Sigara içmek sadece kişinin kendisine değil, çevresindeki insanlara da zarar veriyor. Yapılan çalışmalara göre Türkiye'de yılda 17 bine yakın kişinin ölüm nedeninin pasif tütün içiciliğine bağlı hastalıklardan olduğunu vurgulayan Göğüs Hastalıkları Uzmanları Dr. Esra Sönmez ve Dr. Hişam Alahdab, “Sigara içen kişiler sadece kendilerini değil, hayatını paylaştığı eşi ve çocuklarının da hayatlarını riske atıyor” açıklamasında bulundu.

Araştırmalara göre kocası sigara içen ancak kendisi içmeyen kadınlarda akciğer kanseri gelişme riski, eşi ve kendisi sigara içmeyen kadınlara göre 1.2-2 kat daha yüksek…

Kalp ve akciğer hastalıklarının kötüye gitme sebebi pasif içicilik

Pasif içiciliğin de aktif içiciliğin sebep olduğu tüm hastalıklara neden olduğunu belirten uzmanlar, “Var olan kalp ve akciğer hastalıklarının kötüleşmesinin, kontrolden çıkmasının da en önemli nedeni pasif içicilik. Astım ya da KOAH hastalarının düzenli tedavilerini kullanmalarına rağmen hastalığın kontrolünün sağlanamadığı durumlarda pasif içicilik mutlaka sorgulanmalı” açıklamasında bulundu.

Pasif veya aktif içicilik nelere neden oluyor?



– Her iki ebeveyni sigara içen çocukların solunum yolu hastalıkları riski sigara kullanmayan ebeveynlere sahip çocuklarla kıyaslandığında yaklaşık yüzde 70 daha fazla.

– Günde yarım paket veya daha fazla sigara içen anne-babaların çocuklarının herhangi bir solunum yolu hastalığından hastaneye yatma riski iki kat daha fazla.

– Sigara dumanının sinüzit, rinit, kistik fibroz ve bronşit ataklarını artırıyor.

– Açık havada tütün tüketmek dışında, kapı ya da pencere açmak ve klima çalıştırmak gibi yöntemlerin pasif tütün içiciliğine engel değil.

– Her yıl 30-40 bin pasif içici kalp hastalıklarından dolayı hayatını kaybediyor.

– Okul çağındaki gençlerin yüzde 82'si evlerinde sigara dumanına maruz kalıyor.

Türkiye'de pasif içicilik konusunda yapılan çalışmalarda ortaya çıkan sonuçlara dikkat çeken Dr. Esra Sönmez ve Dr. Hişam Alahdab, “Okul çağındaki gençlerin yüzde 82'si evlerinde, yüzde 86'sı ise ev dışında sigara dumanına maruz kalıyor. Gençlerin yüzde 60'ının anne ya da babasından en az biri sigara içiyor. Türkiye'de öğretmenlerin yüzde 50'si sigara içerken, sigara içen öğretmenlerin yüzde 81'i okulda ve yüzde 68'i öğrencilerinin önünde de sigara tüketiyor” dedi.