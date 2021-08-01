Yılda bir kez açıp 4 saat yaşayan çiçek

Gecenin Kraliçesi çiçeği en kısa ömürlü olan çiçeklerden bir tanesi.. Bu çiçeğin ömrü sadece 4 saattir. Şafak doğumu ile birlikte açan bu çiçek 4 saatin sonunda yapraklarını dökmeye başlar ve bunun sonucunda ise solmaya başlar. Bundan dolayı nadir bulunan bir çiçektir.

MUSTAFA SARIİPEK

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Muğla'da ilk yerel tohum çalışmalarını başlatan Jale Eren, günlerce çiçeği gözetim altında tutarak çektiği özel fotoğrafları SÖZCÜ HAFTASONU ile paylaştı.

Jale Eren

Ablasının evindeki Gecenin Kraliçesi'nin çiçek açma dönemi olan temmuz ayında çiçeği sürekli kontrol altına aldıklarını belirten Jale Eren, “Japonya'da ayın altındaki güzellik olarak adlandırılan ve aynı zamanda Gecenin Kraliçesi de denilen bir çeşit kaktüs türüdür. Bu kaktüs türü yılda sadece bir defa çiçek açıyor. Bu durum onu doğal olarak paha biçilemez bitkiler arasında ilk sırada yer almasını sağlıyor. Hiçbir çiçekçide bulunmayan bu çiçeği, satın alma imkanınız yoktur. Biz çiçek açma dönemini çekebilmek için ailece adeta sırayla nöbet tuttuk. Ve sonunda da bu nadide çiçeğin çiçeklendiği dönemi saniye saniye çekmeyi başardık. Bu çiçeğin çoğaltılması oldukça güçtür. Çünkü bu çiçek sabah şafak vakti doğar ve meyve verdiği andan itibaren 4 saat içerisinde ölmektedir. Kısa bir ömrü olduğundan dolayı şu ana kadar bu çiçeği çoğaltan olmamıştır” dedi.