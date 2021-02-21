Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde 1992'den beri kuyumculuk yapan Ali Rıza Akdolu'nun takıları, dünyaca ünlü isimler tarafından tercih ediliyor. ‘Yıldızların kuyumcusu' denilen Akdolu'nun müşterileri arasında Goldie Hawn, Kevin Costner ve eşi Christine Baumgartner, Katy Perry, Ellen De Generes, Oprah Winfrey gibi isimler yer alıyor.

HER TASARIM TEK ÖRNEK

Son olarak dünyaca ünlü Amerikalı televizyon yıldızı Kylie Jenner, Akdolu'nun tasarımı olan bir yüzüğü satın aldı. Jenner bu yüzükle sosyal medya paylaşımları da yaptı. Bu tasarımın büyük ilgi gördüğünü söyleyen Akdolu, “İnci ve 24 ayar altının bir arada kullanıldığı bu yüzük görenlerin büyük beğenisini kazandı.

Tamamıyla el yapımı olan yüzük sezonun en hit mücevherlerinden biri oldu. Aynı yüzüğe ilgi çok, talep de fazla ancak her tasarımdan sadece bir tane yapıyorum” dedi.

HAYEK DEVAMLI MÜŞTERİ

Bodrum dışında ABD'de de tasarımlarını satışa sunduğunu belirten Akdolu, “Ünlü Pulitzer ailesinin son temsilcisi Ceil Pulitzer ve Apple'ın Başkan Yardımcısı Luca Maestri de markanın müdavimlerinden. Türkiye'de de birçok ünlü isim tercih ediyor.

2012'de Bodrum'a tatil için gelen Salma Hayek en düzenli müşterilerimiz arasında” diye konuştu. Akdolu, başarısını uluslararası yarışmalarda da gösteriyor. 2015'te Las Vegas'ta düzenlenen ve dünyanın en saygın kuyumcularının katıldığı Uluslararası JCK Mücevherat Fuarı'ndaki yarışmanın inci kategorisine “Fısıldayan İnci” adını verdiği küpe tasarımıyla katıldı. 24 ayar altın ve inciden oluşan 3 bin dolar değerindeki mücevher, 35 ülkeden 396 tasarım arasından ikinci seçildi.

DÜNYANIN HER YERİNE SATIŞ YAPIYOR

AKDOLU tasarımları ile bugüne kadar ABD, Hong Kong, İsviçre ve İtalya'da bu sektörün önde gelenlerinin seçilerek kabul edildiği 100'e yakın fuara katıldı. “Dünyanın her yerine ürün gönderiyoruz” diyen Bodrumlu kuyumcu, “Eserlerimiz uluslararası yarışmalarda birçok ödül kazandı. Ben hayatım boyunca en iyi olanı en farklı olanı hayata geçirmek için çalıştım.

Hedef para kazanmak elbette ama bunu yaparken de en iyisi olmak hedefim. Bodrum'u, Bodrum'da yapılan başarılı işleri tüm dünyaya da göstermiş olduğumuza inanıyorum.

Kısa sürede dünya yıldızlarının tercih ettiği marka haline gelmek, Bodrum ve ülkem adına gurur verici. Pandemi döneminde yeni tasarımlarla yeni dünya şampiyonalarına hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.