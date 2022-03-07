Yılın basın fotoğrafları belli oldu

37 yıldır aralıksız olarak düzenlenmesi ile Türkiye’nin en köklü fotoğraf organizasyonu da olan yılın basın fotoğraflarına çevre fotoğrafları damga vurdu.

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Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin (TFMD) düzenlediği ‘Yılın Basın Fotoğrafları 2022 Ödülleri’ yarışmasında kazananlar belli oldu.

Yılın Basın Fotoğrafı 2022 ödülü, AB Çevre ve Doğa Fotoğrafları arasından seçildi. Dünya medyasında adından başarı ile söz ettiren Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş'ın çektiği Marmara denizini etkisi altına alan müsilaj felaketini anlatan karesi Yılın Basın Fotoğrafı ödülünü kazandı.

2021 yılında yaşanan olaylara damga vuran yaklaşık 5 bin fotoğrafın katıldığı yarışmada 6 kategoride 24 fotoğraf ve 4 fotoğraf serisi ödüle layık görüldü. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin uluslararası sergilerle dünya başkentlerine taşıdığı Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Ödülleri'nde ise 7 fotoğraf ödüllendirildi. Üniversite öğrencilerinin özendirilmesi amacı ile 4.'sü verilen Ara Güler Özendirme Ödülü ise Çukurova Üniversitesi'nden Nurullah Memiş'in oldu.

2021'e damga vuran çevre felaketleri

2021 yılında Türkiye genelinde yaşanan başta müsilaj, sel ve yangın gibi felaketler Yılın Basın Fotoğrafı ödüllerine yansıdı. Yılın Basın Fotoğrafı ödülünün kazananı Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş, aynı karesi ile AB Yılın Çevre ve Doğa Fotoğrafı ödülünü aldı.

Ümit Bektaş, müsilaj serisi ile Foto Röportaj kategorisinde ikincilik kazandı, AFP Foto Muhabiri Yasin Akgül de müsilaj fotoğrafı ile AB Çevre ve Doğa üçüncüsü oldu. Antalya Manavgat'ta yaşanan orman yangını karesiyle Sabah Foto Muhabiri Murat Şengül AB Çevre ve Doğa kategorisinde ikinci olurken, Kızılay İyilik Ödülü'de DHA Foto Muhabiri İbrahim Laleli'nin yine Antalya'daki yangında birbirine yardım eden iki gönüllünün fotoğrafına verildi.

Yılın Foto Röportajı ödülü de Marmaris'te orman yangınında yaşananları aktardığı fotoğraf serisinin oldu. Marmaris yangınında çektiği karesiyle İHA Foto Muhabiri İsmail Coşkun, Haber Fotoğrafı ikincisi oldu. Orman yangınlarında çektikleri kareleri ile İHA Foto Muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç AB Çevre Özel Ödülü, DHA Foto Muhabiri İbrahim Laleli ise bu daldaki mansiyonu kazandı.

Göçmenler fotoğraflara yansıdı

Taliban'ın hiçbir direnişle karşılaşmadan Kabil'e girmesinden sonra ülke genelinde göç akını yaşanmaya başladı. Afganistan'dan kaçan göçmenler, özellikle Türkiye sınırlarına dayanırken, sınırı geçmeyi başaranların yaşadığı zorluklar fotoğraflara yansıdı. EPA Foto Muhabiri Sedat Suna'nın çektiği, kaçakçılar tarafından Van'a getirilen ve gizlendikleri evde gözaltına alınan mültecileri gösteren fotoğrafı Yılın Haber Fotoğrafı birincisi oldu.

Yine Sedat Suna'nın Suriye'deki savaş nedeniyle ailesi ile birlikte ülkesini terk etmek zorunda kalan 12 yaşındaki göçmen şampiyon güreşçi Adnan Osman'ın şampiyonluk hikayesini anlatan fotoğraf serisi SGDD – ASAM Özel Ödülü, güvenlik güçlerinden kaçmak için kanalizasyon borusunun içine saklanan Afgan mülteci fotoğrafı ise Sebahattin Yılmaz-Cem Emir Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Sabah Gazetesi Foto Muhabiri Uğur Yıldırım'ın Ege Denizi'nde Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından geri itilen ve Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından soğuk suda donmaktan son anda kurtarılan mülteci bir kadının termal battaniyeye sarılı fotoğrafı da Mustafa Pekcan Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Türkiye Güzellikleri

Amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açık olan Türkiye Güzellikleri 2022 Ödülleri'nde ise Harran'dan karesi ile Ahmet Aslan birinci, Sümela Manastırı fotoğrafı ile Metin Öztürk ikinci, Borçka'dan çektiği fotoğrafla Ali Mermertaş ise üçüncü oldu. Bu kategoride sosyal medya platformu İnstagram üzerinden yaptığı paylaşımda yer alan fotoğrafıyla Yalçın Çiftçi'ye Türkiye Güzellikleri Etkileşim Ödülü verildi.

5'si verilen ASKA Özel Ödülü'nü ise Sapanca Gölü'nün sisli manzarası ile Hasan İçel kazanırken ATSO adına verilen RotaAntalya özel ödülü Burdur'daki Yarışlı Gölü fotoğrafının oldu. Türkiye Güzellikleri 11-13 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda sergilendikten sonra dünyanın önemli kentlerine taşınacak.

Toplam ödülü 37 bin lira olan yarışmanın ödülleri Haziran ayında Ankara'da sahiplerini bulacak.