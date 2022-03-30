Yılın en güzel Van kedisi ‘Mia’ ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Van'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Van Kedisi Güzellik Yarışması'nda jüri üyelerinden tam puan alarak birinci olan 'Mia' isimli kedi, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

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Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle Van’ın en önemli değerlerinden olan Van kedileri bu kez güzellikte yarıştı.

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl 6’ncısı düzenlenen Shopping Fest (Alışveriş Günleri) etkinlikleri çerçevesinde ‘Van Kedisi Güzellik Yarışması’ düzenlendi. 32 Van kedisinin hünerlerini sergilediği yarışmaya Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi de iki kediyle katılım sağladı. Merkezin başvurduğu iki kediden ‘Mia’ isimli kedi birinci seçilerek atın madalya kazandı. ‘Mia’, son zamanlarda çok ilgi görüyor.

Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, “Van kedisini tanıtmak amacıyla düzenlenen tüm faaliyetler bizler için çok değerli. Dolayısıyla Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen kedi güzellik yarışmasına merkez olarak iki kediyle katıldık. Daha önce uluslararası kedi güzellik yarışmasında birinci olan kedimiz ile yarışmaya katılmadık. Bunu da yarışmanın sonucunu etkilememek adına yaptık. Ancak yine yarışmaya katılan kedilerimiz birinci ve ikinci oldu” dedi.

Kaya, yarışmada birinci olan kedinin hamile olduğunu kaydetti. (İHA)

