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Yılın ilk caretta caretta yavrusu yuvadan çıktı

Nesli tehlike altında olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının bu yılki ilk yavrusu Dalyan İztuzu Plajı'nda yuvadan çıktı.

Yayınlanma: 14:49 - 14 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Yılın ilk caretta caretta yavrusu yuvadan çıktı

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) kontrolündeki Muğla’nın Dalyan-İztuzu Plajı’nda, Türkiye’deki ilk caretta caretta yavru çıkışı 13 Temmuz itibarıyla gerçekleşti.

Bu yıl ilk yuva 7 Mayıs tarihinde yine İztuzu Plajı’nda oluşmuştu.

DEKAMER’den yapılan duyuruda, 20’ye yakın yavru deniz kaplumbağasının suya ulaştığı açıklandı. DEKAMER kontrolündeki yuva sayısının Dalyan’da 350, Fethiye’de 80, Sarıgerme’de 60’ı bulduğu bildirildi.

Yuva oluşumlarının devam ettiğini ifade eden DEKAMER Başkanı Pamukkale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yakup Kaska, “Kumsaldaki izlerden 20 yavrunun denize ulaştığını belirledik. Zaten takip ettiğimiz bir yuvaydı. Yavru çıkışı yaşanan yuva, kumsalda oluşan 3’üncü yuvaydı. İlk yuvadan çıkış henüz gerçekleşmedi. Yuva çıkışlarında sıcaklık farklılıklarına göre birkaç günlük değişimler olabiliyor” dedi. (DHA)

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