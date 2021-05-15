Yılın ilk caretta caretta yuvası

Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Türkiye’deki en önemli üreme alanlarından Çıralı sahilinde ilk yuvanın tespit edilmesiyle birlikte caretta caretta sezonu başlamış oldu.

Geçen yıl 100 yuvada 7 bin 729 yumurtanın tespit edildiği Çıralı’da, 3 bin 177 yavru caretta caretta denizle buluşarak zorlu yolculuğa çıkmıştı. Ulupınar Çevre Koruma Kooperatifi görevlileri, bu yıl geçen senenin üzerinde rakamlar beklediklerini söyledi. Ulupınar Mahalle Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya, 2021 yılı deniz kaplumbağası üreme sezonu ilk yuvasını bugün kafesledik.

Sezonumuzu açmış bulunuyoruz. İnşallah bu sene beklentimiz yüksek ve güzel bir sezon geçiririz. Ekibimizle birlikte hazırız. Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6’ncı Bölge Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz protokole istinaden sahadayız. Gönüllü arkadaşlar ve görevli arkadaşlarımız ile beraber güzel bir sezon geçirmek istiyoruz” diye konuştu.



PANDEMİ OLUMLU ETKİLEDİ

Şu an pandemi nedeniyle çok sıkıntıları olmadığını aktaran Altınkaya, “Sahilde kaplumbağayı rahatsız edecek insan yoğunluğu yok. İnşallah güzel bir sezon bizleri bekliyor. Geçen yıl 7 bin 700 civarında yumurtamız vardı. Bunların 3 bin 200’ü canlı olarak denize gitti. İnşallah bu yıl bu sayıyı artıracağız. Birkaç yıl arayla yüksek yuva seviyesine ulaşıyoruz. İnşallah bu yıl o yıllardan olacak” dedi.

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