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Yılın ilk gününde deniz keyfi

2022 yılının ilk gününde Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni dolduran turistler, güneşli havada denize girmenin keyfini çıkardı.

Yayınlanma: 14:20 - 01 Ocak 2022 Güncellenme:
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Yılın ilk gününde deniz keyfi

Türkiye’nin birçok yerinde soğuk hava etkisini sürdürürken Antalya’da hava sıcaklığı 17, deniz suyu sıcaklığı 19 derece ölçüldü.

Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, plajları ve parkları doldurdu.

Konyaaltı Sahili’nde denize giren turistler, uzun süre vakit geçirdi.

Rus Gallina Savarın, “Burası çok güzel. Deniz suyu sıcak. Her gün girmeye çalışıyorum” dedi.

Meteoroloji’nin çarşamba ve perşembe günleri için ‘kırmızı kod’ uyarısı verdiği şehirde kuvvetli yağış ve fırtınada tarım alanları sular altında kalmış, çok sayıda ev ve iş yerini su basmıştı. (DHA)

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