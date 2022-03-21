Yıllar önce dans için gitmişlerdi… Artık yeni yuvaları oldu

Ukrayna'daki savaştan kaçıp 6 gün süren yolculuğun ardından çocukları ile Antalya'ya ulaşan Ukraynalı Iryna Balakhonova ve Rus Alexander Balakhonov çifti, daha önce dans ettikleri Aspendos Arena'nın kulisinde yaşamaya başladı.

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Her ikisi de dansçı olan Rus Alexander Balakhonov ile Ukraynalı Iryna Balakhonova, 2014 yılında Türkiye’de Anadolu Ateşi Dans Topluluğu’nda tanışıp evlendi. Çift, 2017 yılında Ukrayna’ya yerleşmeye karar verdi. Bu süreçte Olexander ve Iryna adını verdikleri iki de çocukları dünyaya geldi.

EKİP ARKADAŞLARINA ULAŞTILAR

Yaşamlarına Mıkolayiv şehrinde devam eden aile, 24 Şubat sabahı Rusya’nın saldırısı sonrasında büyük korku yaşadı. 3 gün sığınakta kalan ve bir çıkış yolu arayan çift, “Burası, bizim evimiz” dedikleri ve tanıştıkları Antalya’ya gitmek için senelerce dans ettikleri Anadolu Ateşi Dans Topluğu’ndaki ekip arkadaşları ile bağlantı kurdu.

Anneleri Galyna Dzıuba’yı da yanlarına alan Balakhonov ailesi, ülkeden çıkmak için araçlarıyla yola düştü. Savaşın devam ettiği bölgelerden çıkamadıkları için Moldova, Romanya ve Bulgaristan’ı geçen aile, 6 günde 2 bin 300 kilometrelik zorlu yolculuğun ardından Antalya’ya gidebildi.

KULİSİ EVE ÇEVİRDİLER



Anadolu Ateşi’ndeki ekip arkadaşları, kendilerinden yardım isteyen Balakhonov ailesinin geçici süre kalabilmesi için, daha önce dans gösterilerinde sahneye çıktıkları ve son günlerde yıkım kararı ile gündemde olan Serik ilçesindeki Aspendos Arena’nın kulislerinden birini eve çevirdi.

ANNEANNESİ OKUMA-YAZMA ÖĞRETİYOR

Çocuklarıyla kendilerine bir yaşam alanı oluşturan Balakhonov çifti, dans gösterileri için de hazırlıklarını sürdürüyor. Savaş nedeniyle bu sene başladığı okulundan uzak kalan Olexander’a, emekli öğretmen anneannesi Galyna Dzıuba da okuma-yazma öğretiyor.

Kendisinin Ukraynalı, eşinin Rus olduğunu belirten Iryna Balakhonova, “Uzun yıllar önce Anadolu Ateşi’nde çalışıyorduk. İşi bitirip Ukrayna’ya döndük ve çocuklarımız oldu. 24 Şubat günü sabah saat 5’te uyandık. Evim sallanmaya başlamıştı. Neler olduğunu duyuyordum ama anlayamıyordum ve sonra savaşın başladığını anladım” dedi.

“6 GÜN YOLDAYDIK”

Çocukları için çok korktuğunu söyleyen Balakhonova, “Evimizin yakınına, her iki tarafına bomba düştü. Çocuklarım için çok korkuyordum. Anadolu Ateşi’nden arkadaşımı aradım ve yardım istedim. Onlar da bana gelmemi söyledi. Çok zor bir yolculuğumuz oldu. 6 gün yoldaydık. Ve sonunda Türkiye’ye ulaştık. Burada bize ev verdiler. Bize yardım ettikleri için Sayın Mustafa Erdoğan’a, tüm yönetime ve dansçılara çok teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.



“ÇOCUKLARIM İÇİN KORKUYORUM”

6 gün süren yolculuğun kendileri için çok zor geçtiğini anlatan Alexander Balakhonov da, yıllar önce sahne aldığı yerin şimdilerde evleri olduğunu söyledi.

Balakhonov, “Burada bizi seviyor ve sayıyorlar. Ben Rusum. Ukrayna’da herhangi bir problemim olmadı. İşim, ailem, evim vardı. Ukrayna’yı çok seviyorum. Savaş, bombalar ve o tür şeyler istemiyorum. Kendim için değil, çocuklarım için korkuyorum” dedi.

MUSTAFA ERDOĞAN: ANADOLU ATEŞİ MEDENİYETLER BARIŞI PROJESİDİR

Aileye kapılarını açan Anadolu Ateşi’nin Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, sanatın en güçlü ahlaki dayanışma olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Arkadaşlarımız Ukraynalı Iryna ile Rus Alexander, Anadolu Ateşi’nde tanışıp evlendi ve dünya tatlısı iki çocukları var. Savaş, devletler ve politikacılar arasında olur ve acısını halk çeker. Topluluğumuzda Rus ve Ukraynalı dansçılarımız yıllarca omuz omuza dans etti, etmeye devam edecek.”

“Anadolu Ateşi, bir medeniyetler barışı projesidir ve bu son örnekle de pratik olarak bu söylemin altını doldurmuştur. Arkadaşlarımıza sağ salim kavuştuğumuz için çok mutluyuz.” (DHA)