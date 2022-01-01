Yıllardır hayaliydi… 2022’nin ilk dakikasında gerçekleştirdi

Antalya'da yıllardır yeni yılı denize girerek karşılama hayalini kuran Mihriban Şakal, bu hayalini 2022'de gerçekleştirdi. Hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu dile getiren Şakal, "2022 hayallerimin yılı olacak" dedi.

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Kardeşiyle Konyaaltı Sahili’ne giden Mihriban Şakal, hayalini kurduğu denize girerek yeni yılı karşılama hayalini 2022’de gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Mayosunu giyen Şakal, saat 00.00’da hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü denize girdi.

Büyük bir mutluluk yaşayan Şakal, kendisini görüntüleyen gazetecilerle de bu sevincini paylaştı.

“HAYALLERİMİN YILI”

Şakal, “Senelerdir yılbaşını denizde karşılamak hayalimdi. Bu seneye kısmet oldu. Önceki sene kısıtlama vardı gelemedim, tam yaklaşmıştım ama bu sene gerçek oldu. Bu yıl, hayallerimin yılı olacak. Herkesin girmesini tavsiye ediyorum” dedi. (İHA)



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