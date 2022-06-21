Yıllardır kamyoncuların fotoğraflarını biriktiriyor

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde lokanta işleten İsmail Uçar, 22 yıldır mola veren kamyoncuların fotoğraflarını 'yolların ustası' panosunda biriktiriyor.

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Düzce’de Kaynaşlı geçişinde lokanta işleten İsmail Uçar, kamyoncuların uğrak yeri haline gelen lokantasında şoförlerin fotoğraflarını biriktiriyor.

‘YOLLARIN USTASI’ PANOSU

Lokantanın duvarındaki ‘yolların ustası’ panosunda yüzlerce kamyon sürücüsünün fotoğrafı bulunuyor.



Fotoğraflarını panoya asan şoförlerden bazılarının ise isimleri yerine ‘Haymanalı’, ‘Kıvırcık’, ‘Zalim’ ve ‘Kibar’ gibi lakaplarını yazdığı görüldü.

“DUYGULANIYORLAR”

İsmail Uçar, lokantaya giderek dedelerinin ve babalarının fotoğraflarını panoda gören genç sürücülerin duygulandığını söyledi.

Uçar, “Burada fotoğrafı asılı olanların torunları, eşi dostu geliyor. Ölmüş olanlar var, yakınları hasret gideriyor. Özellikle buraya fotoğraf asmaya dahi gelen bile oluyor. Bizim için onur, gelip gördükçe bize memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Belki dedesinin fotoğrafı dahi olmayan insanlar, gelip burada fotoğrafları bulup fotoğraflarını çekip gidiyorlar” dedi. (DHA)