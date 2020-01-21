Yıllardır topladığı tarihi objelerle makam odasını müzeye dönüştürdü

Kocaeli'de Gölcük Kaymakamlığı'nda yazı işleri müdürünün makam odası müze görüntüsüyle görenleri şaşırtıyor. Gölcük Kaymakamlığı'nda yazı işleri müdürü olarak görev yapan 60 yaşındaki Lütfü Yılmaz, küçüklüğünden başlayan merakıyla, 40 yıldır kaybolmaya yüz tutmuş tarihi objeleri bularak makam odasında sergiliyor. Tarihi bir dokuya sahip Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde dünyaya gelen Yılmaz, çocukken çevresinde gördüğü tarihi objelerden etkilenip, Anadolu kültürüne ait objeleri yaşatmaya başladı. Yaklaşık 40 yıldır farklı devlet kurumlarında memur olarak görev yapan ve şu anda Gölcük Kaymakamlığı'nda yazı işleri müdürü olan Lütfü Yılmaz, çocukluğundan beri gördüğü her tarihi objeyi alarak, geleceğe aktarmak için muhafaza ediyor. Yılmaz, Osmanlı dönemine ait sikkeler, farkı devletlere ait eski kağıt paralar, mataralar, plaklar, telefonlar, Roma dönemine ati gözyaşı taşları, eski silahlar başta olmak üzere topladığı yüzlerce tarihi ögeyi makam odasının bir köşesinde muhafaza ediyor. Bir müzeyi aratmayan odaya giren vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.